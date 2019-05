Contaminación al alza

Lenta y silenciosa sube en Yucatán, dice un informe

El análisis de la calidad del aire de Yucatán que realizó en 2017 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) advierte de un alza lenta y silenciosa de la contaminación atmosférica, que no se percibe a simple vista, pero queda documentada la tendencia creciente en el espacio yucateco.

El Inecc tiene en su página “web” los resultados del Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, que es el último realizado, de las ciudades que tienen Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA), entre los que está Yucatán. Precisa que durante 2017 el estudio en Yucatán fue parcial porque el sistema no operó todo el año y la información que emitió fue insuficiente para hacer una valoración real y completa.

“En 2017, en Yucatán no fue posible realizar la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del aire para ningún contaminante porque no se cumplieron los criterios de suficiencia de información”, señala el informe, que es público. “La estación CEN localizada en Mérida registró mediciones de partículas suspendidas (PM10 y/o PM2.5), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), y dióxido de azufre (SO2) solo en los meses de enero a mayo de 2017. El resto del año estuvo fuera de operación. En el caso de las PM2.5 el equipo estuvo fuera de operación durante todo el año. En cuanto al número de días con calidad del aire buena, regular y mala, con la escasa información válida reportada del año, en todos los contaminantes la calidad del aire fue buena. Pero de acuerdo con las tendencias de las concentraciones diarias por contaminante de las PM2.5, el O3 y el CO, en los períodos que fue posible generar los indicadores, el valor máximo va al alza.

“De lo anterior surge la imperiosa necesidad de mejorar de manera inmediata el desempeño de la estación de monitoreo en la ciudad de Mérida”, recalca el estudio ambiental.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que dirige la maestra Sayda Melina Rodríguez Gómez, confirmó que la calidad del aire en el estado se considera como de buena calidad porque se mantiene en los límites establecidos por la Secretaría de Salud federal y los indicadores manejados el Inecc, que es la instancia oficial que recupera los valores de medición de todas las estaciones a nivel nacional.

“El comportamiento de estos contaminantes está en función de las condiciones del clima y las actividades productivas provenientes de las diversas fuentes de emisión, como son las fijas y móviles”, señala la maestra Sayda Rodríguez. “Los registros indican que la variación de las concentraciones se presenta en los horarios con mayor aforo vehicular, de manera especial en la zona centro de la capital, donde se tiene mayor presencia de vehículos automotores.

Estrategias

“Para la regularización y control de estas fuentes de contaminación estamos generando estrategias que nos permitan disminuir las emisiones, para lo cual trabajamos de manera coordinada con el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut)”, subraya. “Para asegurar una óptima calidad del aire se requiere una amplia participación social mediante la realización de acciones de prevención como los programas de reforestación, manejo responsable de los recursos naturales, cambiar nuestros hábitos de consumo y el uso y desarrollo de tecnologías que garanticen la sustentabilidad”.

La SDS dice que el monitoreo permanente de la calidad del aire se lleva al cabo por medio de una estación de monitoreo automática y continua que mide los niveles de concentración de los llamados contaminantes criterio establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Éstas son partículas suspendidas (PM10 y/o PM2.5), Ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).

Volviendo al contenido del Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, el documento dice que el diagnóstico de la calidad del aire en la ciudad de Mérida en este año se toma como base los indicadores desarrollados sobre el cumplimiento de las NOM en la materia y la distribución del número de días con calidad del aire buena, regular y mala, por estación de monitoreo.

Se incluye una descripción sobre las tendencias del año 2013 a 2017 con respecto al promedio, mínimo, máximo y percentiles 10 y 90 de las concentraciones diarias, número de días con concentraciones superiores a los límites normados vigentes para cada contaminante y, número de días en que se rebasa cualquier norma de calidad del aire.

Poa información

En la evaluación del cumplimiento de normas de calidad del aire se aprecia que no fue posible realizar la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del aire para ningún contaminante, debido a que no se cumplieron los criterios de suficiencia de información.

La estación registró mediciones de O3, NO2, CO y SO2 de enero a mayo de 2017; el resto de año estuvo fuera de operación debido a problemas de suministro en la energía eléctrica.

En el caso de las PM2.5, el equipo estuvo fuera de operación durante todo el año.

De la distribución de días con calidad del aire buena, regular y mala, este indicador ilustra la severidad de los problemas de la calidad del aire para el año 2017 en términos de la frecuencia con que se presentan días con calidad del aire buena, regular y mala con respecto a cada contaminante de acuerdo con los intervalos.

Se observa que para el ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, en los pocos días con datos suficientes y válidos, la calidad del aire fue buena.

La tendencia es similar de los datos diarios que muestra la tendencia del mínimo, el máximo, el promedio y los percentiles 10 y 90 para cada contaminante en la ciudad de Mérida, en el período 2013 a 2017, de acuerdo con la disponibilidad de información. En el caso de las PM2.5 fue posible generar los indicadores para el período 2013 a 2015, se aprecia una tendencia a la alza en el percentil 10, promedio, percentil 90 y máximo.— Joaquín Chan Caamal

En relación con el ozono, los indicadores se generaron para el período 2013 a 2016, no se aprecia una tendencia clara, se observa que de 2013 a 2014 los valores de todos los indicadores bajan, en 2015 el percentil 10, el promedio y el percentil 90 prácticamente no cambian, a diferencia del máximo que disminuye, pero para 2016 todos los indicadores vuelven a subir.

En cuanto al CO, los indicadores se pudieron estimar en el período 2014 a 2016, el máximo exhibe una clara tendencia al alza. Por último, es de destacar que no se registraron datos suficientes para calcular los indicadores ni para NO2 y ni para SO2 en el año 2017.

Hasta ayer, no había información sobre 2018 ni 2019 en la página “web” del Inecc.

