Continúa la oleada de calor: clima para el viernes 26 de marzo en Yucatán

Este viernes 26 de marzo continuará la oleada de calor producida por el sistema anticiclónico que se encuentra en la zona que provocará ambiente muy caluroso, cielo despejado y vientos del sureste con rachas de hasta 50 km/h, informa el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

Las temperaturas mínimas esperadas en el clima de Yucatán, para este viernes, son de 20°C a 25°C y las temperaturas máximas de 35°C a 40°C. Las temperaturas máximas reportadas hoy fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente : 39,0 C

Observatorio suroeste : 38,8 C

Gerpy poniente: 38,0 C

Interior del Estado

Costa

Progreso: 37,2 C

Celestun: 36,7 C

Oriente

Valladolid: 35,0 C

Noreste

Rio Lagartos: 35,1 C

Tizimin: 34,0 C

Sur

Tantankin: 34,8 C