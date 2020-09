Continúa la polémica por cesión de 1,200 hectáreas

Ven problemas de cobros y también a la hora de votar

La directora del Catastro de Mérida (Aura Loza Álvarez) podrá decir que no harán cobros a los propietarios de predios afectados por la donación de más de 1,200 hectáreas a Progreso, pero “primero, no es la indicada para decirlo, eso le compete a los regidores, y segundo, podrá decir que no les cobrarán, pero eso no está por escrito en ninguna parte, y cuando cambie la administración los otros sí pueden cobrarlo”, dijo ayer Miguel Candila Noh, diputado de Morena.

El legislador señaló que además representa un problema electoral para los que ahora ya no son de Mérida y pasaron a Progreso, porque se supone que pertenecen a una sección donde votan para elegir alcalde y diputado de la capital del estado, “pero cómo van a votar para elegir autoridades locales si ahora pertenecen a Progreso”.

Ayer dimos a conocer declaraciones de la directora del Catastro de Mérida, quien dijo que no hay ningún tipo de afectación al patrimonio ni a la economía de las personas que pudieran verse afectadas con el reordenamiento de los límites territoriales entre Mérida y Progreso, y por el contrario, hay muchos beneficios y ventajas para ellos.

Candila Noh, quien pidió se posponga la aprobación de este convenio entre Mérida y Progreso, añadió que “debe haber algo de trasfondo, nadie se deshace de más de mil hectáreas así nada más... ¿quién regala sus tierras?”.

El morenista insistió en que los afectados por pasar a ser parte de otro municipio, sin que les avisen al menos tendrán que hacer cuatro gastos cuando requieran legalizar o hacer algún trámite de su propiedad, y serán los de Traslación de Dominio, Cédula Catastral, Inscripción en el Registro y el plano de la propiedad.

“La directora del Catastro podrá decir que no les van a cobrar nada de eso, pero ¿dónde está escrito? Al menos en el convenio que mandaron al Congreso para que se apruebe no lo dice en ninguna parte”, reiteró, al ser entrevistado en el Congreso del Estado.

Intrigante

“Aquí lo que más intriga, es por qué Mérida cede más de mil hectáreas, veo raro que le den tanto terreno a Progreso, lo veo complicado, algo debe haber de trasfondo”, dijo.

En opinión del legislador, no hay justificación, al menos en el convenio ni siquiera se encuentra una explicación, y es lo que piden a los municipios, que informen de qué se trata, por qué se entrega tanto terreno al puerto de Progreso.

“No queremos pensar mal, pero ¿no será que a lo mejor detrás de todo esto hay un comprador que quiere hacer negocio?, o no sé, mejor que nos informen, que lo justifiquen, eso pedimos”.

Candila Noh recordó que ya tuvo una experiencia, hace poco también se presentó y ya se aprobó el convenio entre Mérida y Kanasín, donde también hay asentamientos humanos, colonias que de la noche a la mañana dejaron de ser de Mérida y pasaron a ese vecino municipio, lo que incluso puede provocar amparos.— DAVID DOMÍNGUEZ M.