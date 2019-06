“Continúan las afectaciones cotidianas al ejido de Seyé”

Denuncian varias irregularidades en las asambleas

Acompañados del licenciado Jorge Rodríguez del Moral, los ejidatarios de Seyé Armando Flores Miam y Felipe Cetina Dzul acudieron a este periódico para denunciar una serie de irregularidades, como la adjudicación ilegal de tierras por autoridades ejidales, la inclusión en el padrón de personas ajenas al ejido, entre ellas 18 empresarios, y el retiro de sus derechos ejidales.

“Hablamos del ejido de Seyé, un problema de tierras que al día de hoy, desde 2014, para nosotros es una historia de despojo contra el ejido, llevado al cabo a través de actos ilegales, tanto por autoridades ejidales del momento como por gente ajena y en algunos casos a vista y paciencia de autoridades agrarias”, dijo el abogado.

Al día de hoy, añadió, siguen las afectaciones cotidianas, porque continúa habiendo asambleas, sigue habiendo gente que está entrando al ejido, que no son ejidatarios.

“Los señores de un tiempo a la fecha, cuando se dieron cuenta de estas afectaciones e ilegalidades, iniciaron una lucha jurídica que siguen hasta hoy, que está en tribunales y que les ha valido a ellos ser señalados como los malos”, dijo.

En una sesión de hace menos de 15 días —apuntó—, a los señores (Armando y Felipe) se les privó de sus derechos ejidales para “sacarlos literalmente de la jugada”, ese es el contexto que nos preocupa porque se siguen dando este tipo de eventos.

El licenciado afirmó que hay gente de Mérida involucrada, llamados empresarios, de los cuales tienen los nombres con actas, datos, que siguen allá, y el problema es que los ejidatarios siguen siendo afectados.

Origen

Cetina Dzul relató que todo se inició en 2015, cuando el comisario ejidal Lorenzo Cauich hizo una convocatoria a los ejidatarios para que aquellos que tuvieran algún asunto para resolver en las dependencias agrarias se presentaran y metieran documentos, para realizar trámites como rectificación del nombre del ejidatario si estuviera mal en el padrón, entre otros.

“Ellos se encargarían de hacer el trámite ante la autoridad competente para que al final se corrigiera el nombre”, dijo el ejidatario.

El ejidatario comentó que con Lorenzo Cauich se inician los trámites para asignar terrenos en el ejido y ellos en ese momento desconocían las intenciones.

Los entrevistados indicaron que cuando recaban mucha información, aproximadamente 800 ejidatarios, es cuando entonces convoca a una asamblea, pero esta asamblea está disfrazada con los ejidatarios, porque es donde entran empresarios, los cuales salen beneficiados en la asamblea del 27 de diciembre de 2015.

“En esta asamblea se asignan unas 7 mil 200 hectáreas, de las cuales mil 650 se otorgan a empresarios en los lugares más comunicados, en el tramo Mérida-Cancún en el kilómetro 22, 24, que es donde principalmente se les asigna la superficie”, dijo el ejidatario de Seyé.

Por usos y costumbres, añadió, al ejidatario de Seyé le corresponden 8 hectáreas, para poder hacer esta asignación, en 2015 el comisario ejidal empieza a comentar que los costos para el trámite administrativo y recibir el título de propiedad era de unos 80 mil pesos.

“Se acerca el ejidatario y le comenta”: – como no vas a poder pagar esa cantidad, tienes que dar una hectárea de tus ocho, tu título de propiedad sale con siete – …y a partir de eso se da el trámite, no conocemos de documentos donde el ejidatario de su consentimiento de que le quiten una hectárea, no conocemos documento donde solicite siete hectáreas, esto es lo que se da, desde el 27 de diciembre de 2015.

Dijo que en la asamblea ya plenaria para la asignación, se exhiben los planos, pero de manera muy rápida, no permiten ver que cada ejidatario pueda verificar la ubicación de su predio, no les permite verificar si el predio que ocupa desde hace muchos años fue ocupado o no.

“Ahí nos damos cuenta que en 2018, cuando empiezan a emitirse los títulos de propiedad, vemos que personas que desde 10, 20 años poseen una superficie y tienen su acta de asamblea, en 2018 resulta que empresarios salen como posesionarios de esa superficie de compañeros ejidatarios”, dijo Cetina Dzul.

Señaló que quienes no solicitaron terreno salen beneficiados y aquellos que sólo pidieron corrección resultó que también salieron con un título de propiedad.

Tierras

Calculan que en total se afectaron 7, 200 hectáreas, que afectan legalmente a 1,635 ejidatarios y con la inclusión de 18 empresarios el ejido llega a mil 653 ejidatarios.

“Los empresarios son los que llevan mucha superficie, calculamos que con ella se pudieron haber beneficiado de 200 a 250 ejidatarios”.

Los empresarios lo que hacen es cambiar de uso común a solares urbanos, de 2015 a la fecha, en ninguno se ha hecho obra alguna, pero se les da el carácter de solar urbano, dijeron.— Luis Iván Alpuche Escalante

Flores Miam y Cetina Dzul muestran un expediente donde se reseña lo ocurrido desde el principio y señalan que los hechos les permiten presumir que hay corrupción entre las autoridades agrarias, principalmente las que han pasado.

“En el Tribunal Agrario es donde principalmente creemos que esta situación está más difícil porque es donde se da la decisión final, respecto a la posición por dictamen de magistrado, presumimos que existe esa colusión con empresarios”, dijeron los ejidatarios.

Explicaron que legalmente lo que harán es recurrir la decisión o el acuerdo de la última asamblea del 7 de junio, donde se les privaron sus derechos ejidales en una asamblea totalmente hecha a modo ilegal, porque es ilógico que siendo ejidatarios los quieran sacar.

Aseguraron que hay una serie de juicios promovidos de todo lo que relataron y esperan a que el tribunal agrario revise y les de la razón, porque se han presentado pruebas de todas las ilegalidades.

Los entrevistados comentaron que el ejido de Seyé tiene unas 14 mil hectáreas, de las cuales se han dado 7 mil 800, y el próximo domingo se pretende entregar 4 mil 120.

“Estaríamos hablando de que ya se estaría afectando en promedio 12 mil 500 hectáreas de 14 mil, en esta del domingo aún no sabemos a quién se le entregará, la información la está manejando muy cerrada el comisario ejidal con el despacho que lo asesora, lo sabremos hasta el momento de la asamblea”.

“En este momento quedan en manos del ejido entre 5 mil y 6 mil hectáreas, de llegarse a realizar esa asamblea donde se asignen 4 mil 120, nos estaría quedando una superficie mínima para el ejido”, apuntó Cetina Dzul.