Continuará el ambiente caluroso pero con cielo medio nublado

MÉRIDA.— Este 19 de diciembre el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY dio a conocer que el clima mantuvo un ambiente caluroso con cielo medio nublado y viento del este y sureste.

Las temperaturas máximas en Mérida fueron:

Ciafeme Nororiente : 30,3 C

Observatorio suroeste : 30,6

Gerpy poniente : 29,0 C

Para mañana domingo 20 de diciembre, el clima continuará con ambiente caluroso con cielo medio nublado y viento del este y sureste con baja posibilidad de lluvias.

Las temperaturas mínimas esperadas en el amanecer de entre 15 C a 17 C en el cinturón de cenotes central, cono sur y ex zona henequenera y de 19 C a 21 C en el resto del estado.

Mientras que las temperaturas máximas serán de entre 29 C a 32 C en las primeras horas de la tarde.- Con información de Juan Vazquez Montalvo.