Continuará el clima fresco en Yucatán; se acercan dos frentes fríos

La masa de aire frío que acompañó al Frente Frío No. 25 continuará afectando con ambiente algo caluroso hacia el mediodía y ambiente de templado a frío al atardecer y anochecer de este sábado, también se pronostica un amanecer fresco mañana domingo.

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 25 a 27 °C como máxima y de 11 a 13 °C la mínima. Para el resto del estado serán de 25 a 27 °C la máxima y de 10 a 12 °C la mínima para el sur.

Para el domingo se espera ascenso de las temperaturas durante el día provocando ambiente de algo caluroso a caluroso con cielo medio nublado. Las temperaturas máximas esperadas de entre 27° C a 30° C hacia el mediodía o en las primeras horas de la tarde.

Más frentes frío

A largo plazo se espera para la próxima semana la afectación de dos frentes fríos uno el martes y otro el sábado.

Este mes de enero 2021 se está comportando muy diferente a otros meses de enero de otros años en donde la afectación de Frentes Fríos había sido baja. Eso no está sucediendo este año y eso es provocado principalmente por el fenómeno de "La niña" que ha mantenido activa la temporada invernal en el hemisferio norte.

Este comportamiento es el normal ya que enero es el mes más activo de la temporada invernal, lo anormal y atípico habría sido el comportamiento de otros años con baja afectación de masas de aire frío.

Temperaturas mínimas reportadas el día de hoy

Mérida

Ciafeme Nororiente: 14,2 C

Observatorio suroeste: 15,2 C

Cono sur

Becanchen: 10,0 C

Oxkutzcab: 14,0 C

Muna: 15,0 C

Ticul: 16,5 C

Oriente

Valladolid: 14,6 C

Noreste

Rio Lagartos: 17,0 C

Tizimin: 18,0 C

El Cuyo: 20,0 C

Costa

Progreso: 19,8 C

Cinturón de cenotes central

Chochola: 15,0 C

Cantamayec: 15,0 C

Ex zona henequenera

Conkal: 12,0 C

Motul: 12,0 C

Mococha: 15,0 C

Fuente: CIAFEME- CONAGUA