Continuarán las lluvias vespertinas el fin de semana en Yucatán

Para este sábado 8 y domingo 9 de agosto se espera para Yucatán ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado.

Se prevé ocurrencia de lluvias por la tarde que pudieran estar acompañadas de rachas de viento de hasta 50 km/h y carga eléctrica.

❇️Previsión general meteorológica para AGOSTO



🌧️Más lluvioso en gran parte de #México excepto norte, noroeste y occidente donde habria menos lluvia

🌡️Calor normal o menor en el noreste, centro y sureste



⚠️Probable aumento de actividad de ondas y ciclones tropicales; detalles👇🏽 pic.twitter.com/oyf0l0NrlS — Meteorología México (@InfoMeteoro) August 2, 2020

Las temperaturas máximas esperadas son de 32 C a 34 C en la costa y de entre 34 C y 36 C en el interior del estado incluyendo a la ciudad de Mérida y su zona metropolitana.

Continuará el calor en la entidad

Asimismo se espera que la sensación térmica o índice de calor lo cual los yucatecos conocemos bochorno rondará entre los 40 C a 45 C.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer de entre 23 C a 25 C

Juan Vázquez, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY, “Ciafeme UADY”, indicó que estamos en la mejor parte de la estación de verano, que se caracteriza por calor y este año es un verano muy húmedo a diferencia de otros años que era un verano de algo seco a muy seco.