Contra “invasión” judicial

Quieren imponer agenda proaborto, señalan activistas

“El Poder Judicial pretende invadir la esfera del Legis-lativo para imponer una agenda feminista ante la imposibilidad de despenalizar el aborto en los congresos locales de Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, entre otros más”, señalaron ayer activistas al hacer un nuevo llamado a la Suprema Corte de Justicia para que vote contra un proyecto sobre el aborto.

“Esta propuesta no solo violenta la soberanía del Congreso de Veracruz, implica también la legalización del aborto a nivel nacional”, consideraron.

En una rueda de prensa virtual participaron Alejandra Yáñez Rubio, de Movimiento con Participación en Veracruz; Rocío Shae Ortiz Trinidad, de la Unión Nacional de Padres de Familia en Yucatán, y el doctor Víctor Pinto Brito, presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán.

Asimismo, Angélica Pérez del Valle, directora de Mujer, Vida y Más; la misionera y pastora Altia Legters; Ivette Laviada, directora del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer de Yucatán; Karla Ávila Morales, de 40 Días por la Vida Yucatán; Silvia Álvarez Cuevas, de Ayuda a la Mujer Embarazada, entre otras representantes de la sociedad civil.

Al preguntar si temen que las mujeres proabortistas influyan en las decisiones de los ministros con actos de violencia, Silvia Álvarez respondió: “Sabemos que van a reaccionar. Nosotros somos una voz que se escucha, somos diferentes en la forma de solicitar las cosas, lo hacemos en forma racional y cívica y usamos los mecanismos legales, los tratados internacionales y espacios en la prensa. Nosotras estamos dentro del marco del derecho, no somos violentas”.

El doctor Pinto Brito lamentó que los ministros no escuchen la voz de los especialistas médicos como los ginecólogos y ginecobstetras para valorar mejor su dictamen.

También anticipó que si aprueban la despenalización del aborto, los médicos especialistas se negarán a practicar abortos mediante el mecanismo legal de objeción de conciencia y ética, que es la única arma legal que tienen para oponerse a ello.

Otra yucateca que intervino, Ivette Laviada, hizo un llamado a los diputados locales para que defiendan a Yucatán desde el Congreso y la Constitución estatal, y se sumen a otras 20 entidades donde los congresos locales han decidido proteger la vida humana.

“Estamos alzando la voz, hemos hecho alianzas con las organizaciones que defienden los derechos a la vida”, indicó. “Queremos que la Corte siga haciendo justicia, pero dentro del marco de sus atribuciones y funciones”.

“En este caso del aborto vemos una incongruencia, si son buenos ministros no es posible que quieran obligar a los Congresos locales a cambiar sus leyes”.

Alejandra Yáñez explicó que las organizaciones aquí presentes pueden afirmar con pleno conocimiento que en Veracruz no hubo omisión legislativa.

La iniciativa que buscaba despenalizar el aborto fue analizada y desechada en ese congreso por contravenir el principio de jerarquía normativa. El aborto no se puede despenalizar en Veracruz debido a que la Constitución local, en el artículo 4, protege la vida de todos los veracruzanos desde la concepción hasta la muerte natural.

En ese estado también se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como está asentado en el artículo 1o. Constitucional.

A su decir, el embarazo no es una enfermedad, en consecuencia no es un problema de salud. Por esta razón, millones de mujeres afirman que no se sienten discriminadas por no abortar. Saben que todo derecho termina cuando comienza el derecho de un tercero, en este caso el hijo no nacido.

No existe el derecho al aborto en tratados internacionales, en cambio sí existe el derecho a la vida. Si no se garantiza el derecho a la vida, entonces no podrán garantizar derechos subsecuentes como el derecho a la salud, a la educación, a la movilidad, etcétera.

El grupo exigió a los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte que analicen el tema bajo una estricta interpretación jurídica de los tratados y las convenciones vinculantes, sin ignorar aquellos tratados que protegen la vida del ser humano en todas las etapas de su desarrollo como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.— Joaquín Chan Caamal

A la par, hicieron un llamado a los partidos políticos y legisladores para que levanten la voz públicamente. “Nuestro voto en 2021 será para quien defienda la vida y la familia”, advirtieron.