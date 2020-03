Promueven varias agrupaciones “Un día con todas”

Visibilizar que sí están contra la violencia, pero también a favor de la vida, es uno de los fines del movimiento “Un día por todas”, que promueven mujeres de diferentes organizaciones civiles y que no concuerdan con todas las propuestas de “Un día sin nosotras”.

“Un día por todas” se realizará mañana lunes como “Un día sin nosotras”. La diferencia está en que las de “Un día por todas” sí saldrán a la calle, pero vestidas de rosa; además, van a estar muy activas en redes sociales con mensajes contra la violencia y a favor de la vida.

En rueda de prensa, acompañada de representantes de diferentes organizaciones, Alejandra Yáñez Rubio, enlace de Con Participación en Mérida, dijo que existe preocupación ante tanta violencia, pero no solo contra la mujer, sino también contra hombres y niños.

“Queremos contribuir en un marco de dar propuestas, sugerencias y ser activos en la solución de problemas, no nada más reclamar y vandalizar; al contrario, queremos proponer. Y para nosotras es importante decir en que sí estamos de acuerdo y en qué no”.

Señaló que la idea de “Un día por todas” surgió a raíz de que en distintas convocatorias que se están suscitando para la marcha y el paro les dijeron que no pueden usar sus pañoletas azules ni opinar, y que tenían que estar de acuerdo a el pliego petitorio de las convocantes.

“No estamos de acuerdo y por eso no nos estamos sumando (a ‘Un día sin nosotras’), y se nos hace un poco incongruente que las personas que convocan a estos movimientos no dejen hablar ni opinar a quienes pensamos diferente.

“Yo soy mujer y en algunas cosas podré estar de acuerdo y en otras no, pero si me encierro en mi casa, no uso las redes, si me quedó sin ver qué sucede en el mundo, yo no sé qué van a decir en mi nombre estas organizaciones y ellas no me representan a mí ni a ninguna de las que estamos aquí”, subrayó.

Añadió que de allí surgió “Un día por todas”, para exigir respeto y seguridad para todas las mujeres y sus seres queridos. “Para todos, sin pretextos y sin ideologías”.

Alejandra Yáñez señaló que una de las acciones de “Un día por todas” es la elaboración de un pliego petitorio que se va a al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía.

En el pliego, que deberá estar finalizado en un año, exigirán, entre otros puntos: alto a la impunidad y penas más severas a violadores, asesinos y secuestradores, mediante procesos de justicia confiables, y leyes que permitan la participación de la mujer en todos los ámbitos sin confrontaciones ni limitaciones.

También centros de alojamiento, acompañamiento y capacitación laboral para mujeres violentadas o en situación vulnerable, y que la protección de la mujer incluya la protección legal plena a la vida humana en todas sus etapas, antes y después de nacer y sin discriminarla por su grado de desarrollo, salud u origen.

Las convocantes dejaron claro que ante el 9 de marzo sí quieren sentirse seguras en todos los lugares (hogar, transporte, escuela, empresa…), respetadas dentro y fuera de sus casas y el trabajo, y seguridad para sus las familias, incluyendo padres, hijos, hermanos y esposos.

Señalaron que no quieren que se use la violencia como medio para combatir la violencia contra la mujer, que haya vandalismo que solo genera un círculo de agresiones e impunidad, y que se use la violencia contra las mujeres como una bandera para el aborto.

En la rueda de prensa también estuvieron Silvia Álvarez Cuevas, representante de AME; Karla Ávila, de 40 Días por la Vida; Valentina Flores Cetina, del Frente Nacional por la Familia; Ana Cristina Escalante Vargas, de la Red Pro Yucatán; Mercedes Mendoza, de Iniciativa Ciudadana, y Berenice Gudiño Gual, de Pro Vida Mundo.— Jorge Iván Canul Ek

"Seguridad para todos"

Las convocantes dejaron claro que quieren sentirse seguras en todos los lugares, respetadas dentro y fuera de sus casas, y seguridad en las familias, incluidos sus familiares varones.

Lo que no quieren

"No queremos violencia para combatir la violencia contra la mujer, que haya vandalismo y que se use la violencia contra las mujeres como una bandera para el aborto", coinciden.

