Contra “negociación oscura”

Ejido reforzará bloqueo a obras del Tren Maya

Ejidatarios de Halachó inconformes con el monto de la venta de terrenos para la vía férrea del Tren Maya en este municipio yucateco reforzarán el bloqueo con mayor número de campesinos, para impedir que Fonatur reanude los trabajos de construcción programados.

Fernando May Sosa, uno de los líderes que encabezan el movimiento de protesta por el bajo precio del pago de las tierras, informó que en la asamblea nocturna del domingo asistieron unos 300 ejidatarios y acordaron reforzar el bloqueo de los tres puntos donde se construyen la vía para la colocación de las rieles y tres puentes elevados.

Además, ya solicitaron copias del contrato de la firma de la venta del terreno entre Fonatur y el comisariado ejidal, donde se establece el monto del avalúo del terreno y el acta de consentimiento de la asamblea donde se autorizó la venta a Fonatur.

Otro documento que pidieron a Fonatur es el contrato de ocupación previa de las tierras, pero hasta el día de hoy la dependencia federal y la Procuraduría Agraria no han entregado esos documentos.

Con esos contratos, explicó May Sosa, se planea asistir a la asamblea general a la que convocó el comisariado Fabián Yerbes Huchin el 6 de noviembre próximo, a las 10 horas, para demostrar que este procedimiento fue falso y no tiene el respaldo de la mayoría de los ejidatarios.

Entonces solicitará la revocación de estos trámites hasta que Fonatur pague lo justo, al menos al precio que pagó por tierras de Bécal (Campeche) y Maxcanú que es muy superior al que ofrece a Halachó.

“No es posible que cueste más la tierra en esos lugares y la nuestra se devalúe, si están en la misma línea tienen el mismo valor”, señaló May Sosa.

El líder del movimiento precisó que los inconformes no se oponen al Tren Maya, pero no por ello Fonatur se aproveche para pagar una miseria por el patrimonio que perderán los campesinos.

No sabían de pago

También informó que gracias a este movimiento de inconformidad, hoy saben que Fonatur tiene pendiente un pago adicional que no ha hecho por el terreno donde pasarán las rieles y se construye el puente a desnivel vehicular. Eso no se sabía ni lo había informado el comisariado ejidal Yerbes Huchin.

Otra inconformidad que planteó May Sosa es que este proyecto no deja ningún beneficio a Halachó porque la empresa constructora no contrató personal de este municipio. Hay albañiles, fierreros y terraceros, pero no los contrataron.

Incluso, negó y desmintió que él trabajara en las obras del Tren Maya, como señaló el comisariado.

“Está desesperado porque se caerá su negociación oscura con Fonatur, inventa y paga a los ejidatarios para que lo apoyen”, señaló.

Respecto a que es un alborotador, como también acusó el comisariado, afirmó que él solo exige sus derechos, que se pague lo justo por las tierras porque está clarísimo que el comisariado ejidal casi lo está regalando si se ve el precio que pagó Fonatur a Bécal y Maxcanú.

“No es política, no hay otro fin de otra índole, no es búsqueda de poder, solo es un problema que afecta a los ejidatarios, que se resuelva como pedimos y listo, se acaba”, refirió.

May Sosa informó que representantes de Fonatur están en comunicación con el grupo inconforme, ofrecieron que plantearán sus demandas a las oficinas centrales de Fonatur y mandarán unos abogados para buscar un arreglo. Cree que después del Día de Muertos reanudarán las pláticas.

Ese mismo grupo alegó que como ya compraron las tierras retomarán los trabajos, que están parados desde la semana pasada. Entonces los campesinos acordaron reforzar los bloqueos con más gente para evitarlo.— Joaquín Chan Caamal

Afortunadamente la empresa constructora no ha intentado reanudar los trabajos y respeta el bloqueo, pero no ha retirado a los trabajadores que siguen en las instalaciones.

Lo mismo pasó con los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, Marina y SSP que custodian el lugar. No intervienen, solo vigilan y resguardan los equipos.

Los trabajos que realizaban antes del bloqueo eran el relleno de la vía de las rieles del tramo Halachó y la construcción de dos puentes. Todo está paralizado.

Mensaje en redes

En la cuenta de Facebook “Ejido de Halachó” los inconformes publicaron el siguiente texto:

“Ante la gravísima violación de derechos, los ejidatarios de Halachó se reunieron en el ‘parque de la Liga’ para dar a conocer el avance de la lucha para quitar a los corruptos encabezados por Fabián Yerves Huchim (SIC), quienes han traicionado a los ejidatarios, vendiendo las tierras sin el consentimiento de la máxima autoridad que es la asamblea.

“También denunciamos públicamente al delincuente Isidro Durán Keb, que dice haber dado clase en la máxima casa de estudios que es la UNAM. Es una vergüenza para la sociedad, en lugar de luchar para defender los derechos de los ejidatarios, orquestaron cómo robarles, hicieron asambleas falsas, traicionaron la confianza de los ejidatarios.

“Se pusieron a favor de la Procuraduría (Agraria), (el despacho) Barrientos y Fonatur dando la espalda a los ejidatarios; no defendieron el valor de la tierra, no fueron transparentes, actuaron en complicidad para la corrupción con la misma Procuraduría, Barrientos y Fonatur al no actuar conforme a derechos, violentando los derechos de los ejidatarios.

“También hacemos públicas las declaraciones de uno de sus cómplices, Wilberth Cárdenas, mejor conocido como ‘Wil Cárdenas’, donde menciona lo siguiente:

“—Hubo reuniones donde el ladrón Fabián repartió en un primer momento $30,000 pesos a cada uno de sus cómplices y en otro momento a $10,000 a cada uno.

“—Isidro Durán mencionó los 17 millones de pesos a Fabián, (preguntando) cuándo se repartirían, como respuesta dijo que cuando se le olvide a la gente será repartido a los cómplices de Fabián.

“—En varias ocasiones falsificaron las firmas del tesorero Pich Sosa.

“En estas declaraciones hay pruebas contundentes, en audio y testigos presenciales.

“Estamos en espera de la mesa de diálogo con Fonatur, donde exigimos el valor de la tierra y los contratos donde estos delincuentes firmaron para entregar las tierras que no son de ellos, así como estamos exigiendo el contrato de ocupación previa.

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”

El escrito está firmado por el Comité de Lucha “Ejido Halachó”.