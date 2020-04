Contrastante jornada

Varias estampas se ven durante el cierre comercial

Con apoyo de las policías estatal y municipal se aplicó en Mérida el cierre de negocios no necesarios en esta emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, que in mediatamente reflejó su efecto negativo: calles aún más desiertas, cientos de comercios cerrados, miles de trabajadores se quedaron o regresaron a su hogar e incertidumbre sobre el futuro laboral y económico.

Las plazas comerciales que concentran diario a miles de consumidores quedaron limitados al servicio de supermercado, farmacias, bancos y negocios de servicios. Las áreas de entretenimiento, de restaurantes y comercio en general de estos conjuntos comerciales cerraron con motivo de esta contingencia ordenada por los gobiernos federal y estatal. El “toque de queda comercial” se aplica desde ayer y se prolongará hasta el 30 de abril. Sin embargo, parece que los comercios presienten que esta contingencia rebasará esa fecha porque todos pusieron letreros de reapertura “hasta nuevo aviso”.

Aunque disminuyó notablemente la afluencia en las plazas comerciales que funcionan en la capital yucateca, la realidad es que la gente continúa su ir y venir por algún motivo a esos lugares; sin embargo, ahora las personas toman sus previsiones, muchas salen con cubrebocas, todos los comercios ofrecen gel antibacterial y la principal compra son víveres de la canasta básica.

Filas

En el primer día del “toque de queda comercial” se observó largas filas en las sucursales bancarias porque si algo distingue a los yucatecos, es la cultura de pago por lo que mucha gente acudió a los bancos para saldar colegiaturas, pago de tarjetas de crédito, pagos fiscales, pagos de servicios contratados, cobro de pensiones o depósitos, entre otros servicios financieros.

Lo mismo se vio en los cajeros de Telmex o Telcel o de los servicios de televisión por cable o internet, pues los clientes acudieron a pagar para mantener el servicio en estos momentos de confinamiento domiciliario.

Reporteros gráficos de Grupo Megamedia recorrieron las plazas comerciales Canek, Dorada, Las Américas, Galerías Mérida, The Harbor, Gran Plaza, Chedraui Selecto Siglo XXI, Plaza Oriente, El Patio, Macroplaza, Plaza Fiesta, Sams Club, Uptown, Altabrisa, City Center, La Isla, Sams Club y Chedraui Itzaes, y el común denominador que vieron fue el cierre de todos los accesos para que la gente ingrese por una sola puerta para un mejor control sanitario y también restringieron el número de personas porque permitían el ingreso de una sola persona que compre. Funcionaron los supermercados que tienen sus sede en las plazas comerciales y las sucursales bancarias fueron las de mayor demanda.

Otro común denominador en las plazas comerciales fue el patrullaje que realizaron camionetas con policías armados de la Secretaría de Seguridad Pública y uno que otro voceó con sus parlantes que guardaran la sana distancia en las filas en las sucursales bancarias.

“No se ve compra de pánico, es la compra quincenal del súper”, reportó el fotoperiodista Valerio Caamal Balam.

“Chedraui de Macroplaza estaba llenísimo”, dijo Ramón Celis Pereira, después de su recorrido por el sector que cubrió.

“En Plaza Dorada solo hubo una puerta de entrada. Vi que la gente respetaba la sana distancia, aunque hubo momentos en que la policía pidió con su altavoz que la respetara en un banco”, señaló la fotoperiodista Adriana Carrillo Alemán.

Al comienzo

Lo que también vieron los fotoperiodistas fue que muchos negocios no necesarios abrieron inicialmente al público como tiendas de telas, electrodomésticos, camas, zapaterías, ropa deportiva, y hasta un casino de las inmediaciones del Siglo XXI reabrió sus servicios a la clientela de los juegos de azar.—Joaquín Chan Caamal

No se vio a los adultos llevar niños en sus diligencias y compras, pero sí algunos adolescentes que acompañaron a sus padres. Solo en Plaza El Patio se vio a una mujer con sus dos hijas pequeñas que llevaba de las manos.

“En Plaza Oriente el acceso fue normal y no aplicaban gel. Solo estaban trabajando la sucursal de la CFE, el supermercado, una tienda de teléfonos celulares y una casa de empeño. La tienda Coppel y los demás negocios estaban cerrados”, comentó Celis Perera.

“No se vio mucho movimiento de personas en la plaza Harbor, el estacionamiento estaba abierto, pero no se veía autos, las escaleras eléctricas no funcionaron”, dijo Fernando Acosta Yam. “En Gran Plaza todas las sucursales bancarias tenían largas filas y el lugar estaba bien vigilado por agentes de la policía estatal”.

El fotoperiodista Carlos de la Cruz informó que durante su recorrido por la sector que le asignaron vio que el control de personas en los clubes de precios y plazas comerciales fue estricto, no dejaron pasar a grupos de personas y en todos aplicaban gel antibacterial. En Plaza Fiesta y Uptown cerraron los negocios no necesarios y solo funcionaron los supermercados y los módulos bancarios.

En términos generales y de acuerdo a lo visto por los fotoperiodistas de Grupo Megamedia el “toque de queda comercial” se respetó en gran medida y la inmensa mayoría de los comercios no necesarios permanecen cerrados.

Pero algunos trabajadores asalariados que fueron retirados de sus centros de trabajo regresaron a su hogar preocupados por el futuro que les espera porque, según se oyó en una plática de empleadas, sus patrones pagarán el salario mínimo en esta contingencia sanitaria y aunque les ofrecieron que tendrán garantizado su empleo, si la empresa no resiste el déficit económico por falta de ingresos, podría cerrar.

