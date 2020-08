Contraste en la vida comercial

La ventas en el mercado no han subido para todos

Las ventas y la afluencia de usuarios al mercado Lucas de Gálvez no han repuntado desde su reapertura por las autoridades a tal grado que les dejen ganancias a todos los locatarios.

El señor José Concepción Uicab dice que las “ventas están caminando lento”.

Comerciante de verduras, “don José” asegura que las ventas suben poco a poco quizá porque ya se permite el paso a las personas de la tercera edad.

“Cuando no los dejaban pasar, estaba frío, frío (…) ya está entrando un poco más de gente, cuando entraba más poca vendía nada más una o dos cajitas, ahora ya se gastan ocho cajas”.

Pero no todos tienen la suerte del señor José. Janice Gamboa, también vendedora de verduras, resalta que las ventas siguen bajas.

“La gente casi no entra, tal vez porque no hay trabajo o no hay dinero, pero la gente no está entrando”.

De hecho, indica que las verduras que hay en su puesto no son ni la mitad de lo que se vendía antes de la pandemia.

“Un bulto de zanahoria lo vendo en tres días, cuando de antes dos o tres bultos vendía al día”, apunta.

“Esperemos que se mejores pronto la situación porque sí nos está afectando”.— Iván Canul Ek