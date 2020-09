Contrastes en la reapertura

Reanudan con escaso producto la venta de licor

Con algunos inconvenientes, para los clientes como expendios abiertos, pero sin cerveza y algunas agencias cerradas, ayer se reanudó la venta de alcohol luego de la “ley seca” aunque, como se anticipó, solo para servicio a domicilio.

Después de las 10 de la mañana se comenzaron a ver motocicletas con cajas de cerveza circulando por las calles de la ciudad, en algunos casos carteles con el nombre de la agencia y sus teléfonos. Incluso se vio a los camiones de las cervecerías surtiendo a los negocios.

Encargados de Six y Modeloramas se dijeron contentos por la reapertura de las agencias que estuvieron cerradas mes y medio aproximadamente, ya que son una fuente de ingresos para sus familias.

Según indicaron, seguirán abiertos en la medida que los clientes se cuiden y no suban los casos del coronavirus, de acuerdo con lo que las autoridades les han dicho.

Los precios de los productos se conservaron y desde antes de la reapertura comenzaron a recibir mensajes para pedidos que pudieron hacer hasta ayer.

Los “misiles” y “megas” están a $35, como es el caso de TKT Light y Montejo, entre otros productos.

Los precios por el servicio a domicilio fluctúan entre 15 y 30 pesos, dependiendo de la distancia que recorran para la entrega.

En la agencia Modelorama Erika, de la colonia Chichén Itzá, tuvieron buen inicio de actividades porque al abrir recibieron seis pedidos.

Roger Grajales expuso que dos veces han cerrado por motivo de la “ley seca”, por lo que esta reapertura ya era necesaria para tener una fuente de ingresos.

Entrevistado, explicó que en el expendio cumplen con las medidas de salud, con el uso del cubrebocas y gel.

En el Six Tauro, de Vergel IV, abrieron con la esperanza de que en el transcurso del día recibieran producto para atender los pedidos.

Ahí informaron que cinco meses mantuvieron cerradas las puertas.

En el Six Las Chelas, de Vergel III, recibieron 15 pedidos antes del mediodía, un número que consideraron bueno para las primeras horas de la reanudación de la venta de alcohol.

En la agencia exhortaron a la población a no organizar fiestas y que disfruten las bebidas de su preferencia en casa sin invitar a otras personas, pues esta reapertura no es para vida social.

Víctor Godoy, vecino del fraccionamiento Pacabtún consideró que el levantamiento de la “ley seca” estuvo bien porque de otra manera todos los negocios de esta industria perecen.

Para nosotros los consumidores la cerveza nos hace leve la semana. Sin embargo, la venta clandestina es cara y riesgosa, dijo.

Los horarios de venta de cerveza, con servicio a domicilio es de lunes a jueves de 10 a.m. a 10 p.m., viernes y sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. y domingo, de 11 a.m. a 5 p.m.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Dice no a los clandestinos

Mayté Muñoz, vecina de la colonia Chichén Itzá, señaló que prefirió esperar la reapertura de agencias para comprar cervezas cuando tenga el antojo y no favorecer a los clandestinos.