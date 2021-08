Contrastes en la vacunación contra Covid en Mérida

Si bien prevalecen los comentarios positivos sobre el proceso de vacunación contra Covid-19 en Mérida también surgen algunos casos de personas inconformes.

Entre las cientos de personas que fueron hoy a los módulos en las sedes del Hospital Regional Militar de Especialidades y la Base Aérea Militar número 8 estuvo la joven Claudia Ramírez, de la colonia Xoclán, que en tres ocasiones no ha podido obtener la primera vacuna contra el coronavirus.

La vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida, avanzó de manera ágil (Foto de Joaquín Chan) Sin mayores contratiempos transcurrió hoy la vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida (Foto de Joaquín Chan) La vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida, avanzó de manera ágil (Foto de Joaquín Chan) Sin mayores contratiempos transcurrió hoy la vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida (Foto de Joaquín Chan) La vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida, avanzó de manera ágil (Foto de Joaquín Chan) Sin mayores contratiempos transcurrió hoy la vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida (Foto de Joaquín Chan) La vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida, avanzó de manera ágil (Foto de Joaquín Chan) Sin mayores contratiempos transcurrió hoy la vacunación contra Covid en los módulos de la Base Aérea Militar número 8 y el Hospital Regional Militar de Especialidades, ambos en Mérida (Foto de Joaquín Chan) ❮ ❯

Llegó como a las 10 de la mañana al Hospital Regional Militar porque se enteró que habría vacunas para los rezagados, es decir, los que no acudieron en las fechas programadas por segmentos de población.

Tercera vez y tampoco la vacunan

Sin embargo, por tercera ocasión la rechazaron porque en ese módulo solo se aplicó la segunda dosis de AstraZeneca para el segmento de 40 a 49 años para los nacidos en septiembre y octubre.

Mañana martes 17 concluye la campaña para este segmento de población y también será la última para los rezagados que aún no reciben la segunda dosis de Pfizer.

Desalentada y molesta Claudia pidió información sobre cuándo podría vacunarse, pero la respuesta de un Servidor de la Nación que controlaba el acceso la enojó aún más.

“Me dijo que lo busque (la fecha de vacunación) en los diarios, qué forma es esa de ayudar, de informar y orientar”, señaló.

“Qué clase de persona es (el servidor de la nación), ese es su trabajo, dar información a las personas".

"Hay personas que no ayudan, pero sí perjudican como ese señor (el servidor de la nación, que es un empleado del gobierno federal). Ya son tres veces que vengo y no me vacunan".

Peregrinar en busca de recibir la primera dosis

"Vine la primera vez aquí en julio, me dijeron no hay, no me dijeron en qué fechas podría vacunarme".

"Fui al Siglo XXI en otra fecha y el vigilante me informó que sólo vacunaban de 40 a 49 años".

"Ayer averigüé y me dijeron que acá (el Hospital Militar Regional) habría vacunas, vengo y es lo mismo, que no es de mi edad. Que yo busque en los diarios y el internet, qué forma es esa de atender y ayudar a la gente”.

Claudia Ramírez es del segmento de población 30 a 39 años de edad y dijo que no asistió en la fecha que le correspondió por cuestiones de trabajo.

Sin embargo, ahora consiguió permiso y en las tres ocasiones no ha podido vacunarse con la primera dosis.

Orientación de otro Servidor de la Nación

Cuando otro de los Servidores de la Nación escuchó su queja en la entrevista con el Diario, el funcionario federal enseguida intervino y le explicó con mayor detalle cuándo podría vacunarse.

Le mostró una manta con la información donde se indica que el personal rezagado de 30 años y más que no cuenta con la primera dosis podrá vacunarse en la campaña de 18 a 29 años.

Le recomendó que entre a la cuenta de Facebook de Joaquín Díaz, el delegado federal del gobierno de la república “porque él todo informa allí”.

Las dos sedes militares que son módulos de vacunación para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca tuvieron hoy lunes una buena afluencia durante el día.

Desde su apertura a las 8 de la mañana y hasta su cierre a las 6 de la tarde ingresaron y salieron muchas personas que cumplieron con los requisitos para la aplicación de la segunda dosis.

Sin embargo, en esos módulos también llegaron por mala información o por falta de entendimiento de las fechas de vacunación personas rezagadas que debían recibir la segunda dosis de Pfizer.

Afortunadamente tuvieron tiempo para trasladarse al Centro de Convenciones Siglo XXI donde se aplica la segunda dosis de Pfizer, en la campaña de rezagados que termina mañana martes 17.

Pareja completa el esquema de vacunación

Uno de los que recibieron la segunda dosis de AstraZeneca en la BAM No. 8 fue Felipe Lora Ruiz, vecino de la colonia Castilla Cámara, quien acudió con su esposa.

Ambos recibieron la dosis complementaria y elogiaron la buena organización y rapidez para la aplicación de la vacuna.

“Estuvo muy bien organizado, desde que entras te dan indicaciones, te toman tus datos, pasas el control sanitario, te preguntan sobre tus enfermedades y te pinchan en el brazo, no duele”, relató.

“Me vacunaron en junio con la primera dosis y estaba pendiente de la segunda dosis, estuvimos a tiempo, no se rebasó el tiempo máximo de la primera dosis”.

Se siente "un poco más protegido", pero se seguirá cuidando

Dijo que ahora se siente un poquito más protegido con la segunda dosis, pero hay que seguir con las medidas sanitarias, tanto en la casa, el trabajo como en la calle.

Solo ellos ya fueron vacunados, sus dos hijos, una niña y un niño, son adolescentes y estudiantes y no hay vacuna para ellos.

No mandarán a sus hijos a clases presenciales

Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que habrá clases presenciales en el curso escolar que inicia el 30 de agosto, él y su esposa acordaron no mandar a sus hijos a la escuela por el riesgo al contagio.

Esperará un trimestre para que vea cómo funciona esta modalidad escolar y si no hay riesgos graves mandaría a sus escuelas a sus hijos.

Felipe Lora dijo que su familia tiene un estricto control sanitario en la casa y él que trabaja en un restaurante usa todo el tiempo cubrebocas, careta facial, se lava las manos con cierta frecuencia y se aplica gel antibacterial. No acude a lugares concurridos y cuando toca dinero enseguida se desinfecta las manos.

Medidas sanitarias en su lugar de trabajo

“Trabajo en un restaurante, desde que entras al lugar te toman la temperatura, te ofrecen alcohol para las manos y siempre recomendamos que cada vez que vayan al baño se pongan el cubreboca”, contó.

“La inmensa mayoría de los clientes cumple las normas sanitarias, pero sí hay algunos que no se cuidan y eso es un peligro de contagio”.

Reconoció que no es lo mismo estudiar en casa por medio de la televisión o el celular que estar en la escuela, pero primero quiere ver cómo funciona el regreso a las clases presenciales y luego llevarían a sus hijos a la escuela.