Controversias “congeladas”: Garantizan la autonomía del Poder Judicial

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cossío Díaz, reconoció que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ejerce presión sobre el Poder Judicial de la Federación, por lo que muchas controversias constitucionales importantes no se han resuelto, en perjuicio de la sociedad.

Solo mencionó tres ejemplos de este “congelamiento” de demandas pendientes que la Corte tiene por resolver: la ley de salarios, que perjudica a miles de servidores públicos federales porque desconocen cuánto deben ganar; la demanda contra la ley de austeridad republicana y la militarización de la seguridad pública.

El doctor Cossío Díaz también opinó que a pesar de los ataques del gobierno federal contra la Suprema Corte por sus recientes fallos, el Poder Judicial tiene garantizada su autonomía porque el partido en el poder, Morena, no tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución federal que reconfigure la estructura del Poder Judicial en este año.

Además, de acuerdo con las tendencias de encuestas electorales, en la próxima Legislatura federal tampoco lo tendrá ni con todos sus partidos aliados, señaló.

A su decir, están pendientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación recientes reformas a la Carta Magna, y para promover y aprobar nuevas reformas Morena necesitaría las dos terceras partes de los diputados federales, lo que no obtendría en la próxima configuración de esa cámara legislativa ni con sus aliados.

El abogado Manuel Rodríguez Villamil, moderador de la ponencia “La ausencia del estado de derecho como freno de la inversión” que expuso el ministro en retiro en el 10o. Foro IMEF Yucatán 2021, preguntó sobre el ataque sistemático del Poder Ejecutivo federal contra la Suprema Corte y sobre cómo se garantizaría que se cumplan las sentencias federales.

“Lo que creo es que al principio habría molestia y ataques por parte del gobierno federal, pero con el paso del tiempo disminuirán”, dijo. “Pasaría igual como el INE. En un principio eran ataques directos a esta institución (por la cancelación de candidaturas de Morena), pero a estas alturas de la elección han disminuido”.

“Para desintegrar la Suprema Corte tendrían que modificar la Constitución federal y para una nueva reforma necesitarían las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, lo que no tiene Morena junto con sus partidos aliados”.

“No sé cuál será el resultado de las elecciones (del 6 de junio), pero leo y veo en las encuestas que parece que Morena y sus aliados no tendrán mayoría”, enfatizó. “Creo que habría un linchamiento público y gubernamental contra la Corte, pero las cosas regresarían a sus cauces. No hay posibilidad para que el gobierno discipline a todos los ministros, a todos los magistrados y jueces”.

“El Poder Judicial de la Federación recibirá duras críticas por sus fallos, pero esto no es nuevo. En el gobierno de Luis Echeverría la Corte otorgó amparos y sentencias contra la expansión de tierras y los súper ejes de Ciudad de México. Nos amenazaron con juicios políticos, pero no pasó a más. Aquí es donde se entiende por qué la Constitución federal garantiza el salario de los trabajadores del Poder Judicial, la temporalidad que debe tener un titular en el cargo y su autonomía, todo esto para soportar estas presiones políticas”.— Joaquín Chan Caamal

Respecto al freno a las inversiones, el ministro en retiro afirmó que en este gobierno hay un enorme problema para la inversión porque cambia las reglas del juego, impone reglas y una política para lastimar económicamente, a la par que construye nuevas normas jurídicas para afectar y destruir lo que no va acorde a sus intereses.

“El estado de derecho tiene reglas que permiten que una persona inicie una actividad y tenga la posibilidad de concretarla”, explicó. “Al principio los cambios de normas parecen no ser graves, pero con el tiempo rompe toda interconexión de la sociedad, genera carencias y afecta el tejido social”.

En un país se puede medir y comparar el funcionamiento del estado de derecho, tal como se hace en la antropología para medir las condiciones de vida de la población, expuso.

—Si las instituciones de salud no satisfacen con sus servicios no cumplen con la cobertura, si en seguridad pública los indicadores son de una alta tasa de insatisfacción, quiere decir que las instituciones no están cumpliendo y su marco jurídico no funciona.

—Lo mismo pasa con las inversiones de capitales, si el inversor ve condiciones adversas, incertidumbre e inseguridad jurídica, si sabe que lo van a extorsionar, corre riesgo que lo maten, simplemente va donde le ofrecen mejores condiciones para que desarrolle su proyecto.

Asimismo, dijo que el estado de derecho lo que hace es imponer una racionalidad y que se respete todo contrato de cualquier índole, por ello es importante garantizar la independencia de la Suprema Corte para que se cumplan las normas y no sucumba por la presión política, el ofrecimiento de dinero y las reglas distintas.

También se le preguntó al ministro en retiro si algún particular afectado podría solicitar amparo contra la Cámara de Diputados por violaciones al Artículo 25 Constitucional, que establece políticas que fomenten las inversiones para una mejor competitividad en el país y con sus acciones hace todo lo contrario.

“Sí se puede judicializar mediante amparos, solo es cuestión de sentarse a estudiar los elementos constitucionales que trasgreden para fundamentar la queja constitucional”, informó. “Podría una entidad promover el amparo contra cualquier acto de la Federación, sí se puede amparar, solo es tomar en serio lo que dice la Constitución federal”.

“Cuando plantean demandas de amparo para la protección al derecho a la salud, a la educación, por la pandemia, es posible su procedencia y la obtención de los beneficios que establece la Constitución”.

