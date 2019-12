Convivencia plural

La vieja y nueva guardia política en un desayuno

El tradicional desayuno navideño organizado por el profesor y ex líder cenecista Rubén Calderón Cecilio cumplió anteayer 34 años consecutivos con una asistencia de invitados plural, de priistas de la vieja guardia y reflexiones políticas que estuvo a cargo de la diputada federal Dulce María Sauri Riancho y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Como siempre, decenas de amigos del profesor Calderón Cecilio, llamado en el evento como el “peregrino de los pueblos rurales”, acudieron al “Desayuno de la Amistad” donde se vieron nueva y vieja generación de políticos yucatecos. Incluso, un amigo personal y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el ingeniero Alfonso Pereira, conocido como “El mosco”, pero también se presentaron por primera vez la alcaldesa de Conkal y la diputada federal María Ester Alonzo.

También estuvieron el presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas; el líder del sindicato del sector salud, Eulogio Piña Briceño; varios alcaldes del interior del estado, y exfuncionarios priistas como Luis Hevia Jiménez, Ignacio Mendicuti Pavón, Roberto Pinzón Álvarez, Gaspar Gómez Chacón, entre otros, así como destacados investigadores sociales como Luis Ramírez Carrillo y José Luis Sierra Villarreal.

Después que degustaron el platillo principal de pollo pibil y frijol colado, café, pan y jugo de naranja, vino el silencio de los invitados cuando oyeron los discursos de los oradores invitados.

Primero habló la doctora en Historia y diputada federal del PRI, Dulce María Sauri, quien tocó temas de la gestión federal.

El senador Ramírez Marín, además de tocar la política federal del actual gobierno de la República, se refirió a lo que pasa en Yucatán, especialmente en materia de seguridad, crecimiento económico y desigualdad.

Según expuso, no hay que presumir la seguridad de todo el estado porque hay una delincuencia organizada local que comete robos en los pueblos y goza de impunidad, y cada día crece el consumo de drogas en la entidad.

Puso el ejemplo del alcalde de Muna, quien fue secuestrado en su propio domicilio, le robaron, conoce y ha señalado a los responsables y los encargados de la justicia no hacen nada.

Y en materia de adicciones, Yucatán ocupa uno de los primeros lugares, dijo.

En materia económica, quiso presumir el crecimiento de 4% y 6% que registra Yucatán en los últimos años, pero el hombre más rico de México lo volvió a la realidad: la única ciudad que de verdad crece económicamente es Mérida. Las demás ciudades del interior del Estado y los municipios grandes no tienen los servicios y la prosperidad de la capital yucateca; por tanto, el porcentaje de pobreza y la desigualdad social y económica es mayor fuera de la capital.

El senador reconoció lo bueno que ha realizado López Obrador, pese a los pronósticos adversos que esperaban. Los políticos de oposición y analistas pronosticaban una tragedia económica cuando él asumiera la Presidencia y no ocurrió así; pronosticaban que el peso mexicano caería y no se devaluó; que habría una crisis financiera con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y no ocurrió; que si no sacaba un presupuesto estable, cometería una gran equivocación, pues logró un presupuesto como él quería y los mercados financieros no hicieron nada.

“Lo que ha pasado en esta administración federal es que han condensado su política autoritaria para tomar el control del estado”, reconoció.

“Debo reconocer una cosa, a este país sí le faltaba control porque había un descontrol brutal, había grupos favorecidos que se despachaba con la cuchara grande, había obras de la industria energética que se negociaban en el extranjero, había empresas del ramo farmacéutico que tenían sobreprecios y por ello no les importaba que les adeudaran hasta $7,000 millones porque desde el primer pago ganaban”.

“Había una mafia y tráfico de influencias impresionante, era un auténtico latrocinio, eso es cierto. Eso le ha dado mayor comunicación con el pueblo porque le da la señal de que él los está ayudando, está combatiendo la corrupción y hace que la mafia devuelva lo que han robado, pero cuidado, ese tipo de política es para asegurar en el futuro que su partido permanezca en el poder para que no puedan cambiar la política que implementa”.

El senador yucateco afirmó que López Obrador sigue siendo el líder social que ha sido desde que inició su campaña a la presidencia de la República hace 18 años y no ha asimilado que es el presidente de todos y sólo puede hacer lo que establecen las leyes.— Joaquín Chan Caamal

