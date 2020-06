Convocan a nueva protesta

Por dos días los choferes de Uber no darán servicio

Los organizadores de la primera protesta contra la plataforma Uber en Mérida lanzaron ayer una segunda convocatoria para realizar un “paro de labores” de dos días consecutivos contra la empresa multinacional por los altos cobros de comisiones que llegan casi al 50% por cada viaje.

En las redes sociales que sirven de vía de comunicación para los socios y choferes de Uber en Mérida advierten que esta segunda protesta tendrá más fuerza y mayor participación de los colaboradores de la plataforma tecnológica, porque la empresa multinacional se lleva la mayor parte de las ganancias en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en autos privados.

Un “uber” que promueve estos paros contra la plataforma destaca que debido a la alta respuesta positiva por parte de socios y conductores en la primera movilización masiva del lunes pasado, ahora organizan otra nueva protesta para los días lunes 6 y martes 7 de julio en la que los choferes no se conectarán a la red de la plataforma Uber. Eso sí, en lo que parece un boicot a la multinacional, los organizadores de la segunda jornada de no conexión invitan a todos los que no trabajen esos dos días para que utilicen “apps” alternas como Didi, Nuup, In Driver, Rappi, Sin Delantal y Corner Shop para que obtengan ingresos que sustituya lo que dejarán de ganar con Uber en esos dos días de paro.

“Uber no reacciona, no hay respuesta por parte de la empresa”, señaló un “uber” entrevistado al informar sobre la segunda convocatoria de “no conexión a la plataforma”.

Dijo que la demanda de servicios está a la baja a raíz de la pandemia Covid-19 y la protesta del lunes pasado en la que casi 1,000 operadores, arrendadores y socios no se conectaron para trabajar, lo que encareció al doble y triple el costo de una llevada en la ciudad.—Joaquín Chan C.

“Ahora serán dos días de desconexión”, recalcó. “Luego, esperaremos la reapertura de las oficinas de Mérida para acercarnos a un diálogo presencial

ya que por vía correo no hemos tenido respuesta”.

Ante la baja demanda de servicios Uber, las protestas por sus altas tarifas de comisiones y el desinterés de la empresa por resolver los conflictos

internos, los organizadores consideran que “no creen que sea la liquidación y salida de Uber de esta plaza, no es el objetivo de los que luchan para que

disminuya sus comisiones, el propósito de estas inconformidades es que haya un equilibrio donde predomine un esquema de ganar para ambas partes.

Lo que sí perciben los conductores de Uber es que los cientos de usuarios están siendo solidarios con los trabajadores y no con la empresa como cuando enfrentó problemas para entrar a Mérida, cuando la quisieron sacar por los taxistas del Volante y cuando les prohibieron su circulación cuando entró en vigor la reformada Ley del Transporte del Estado que regula las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros privados.

“Estamos viendo que la demanda de servicios se refleja en las otras apps, eso es signo de que están dejando de usar a Uber en Mérida”, señaló el “uber” entrevistado.

Hasta hora, por las manifestaciones de apoyo a este movimiento, calculan que al menos 1,500 choferes, socios y arrendatarios de autos “uber” estarían dispuestos a no conectarse los días lunes 6 y martes 7, por lo que cuando llegue ese día quizá el número sea mayor.