Convocan a plantón por nuevos cobros

Protesta de varias agrupaciones en la Plaza Grande

Dirigentes de las organizaciones sociales Despierta Yucatán, Consejo Nacional de Economía Social, Mexicanos Unidos, y Lealtad y Justicia anunciaron un plantón para hoy sábado en la Plaza Grande y la recolecta de firmas para solicitar el proceso de revocación de mandato contra los diputados de la LXII Legislatura del Estado por aprobar el paquete fiscal del Ejecutivo estatal 2020.

También informaron que si el gobierno del Estado aplica el cobro del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad en los recibos de la CFE promoverán amparos, porque hay suficientes jurisprudencias y sentencias que han declarado ilegal el cobro del Derecho de Alumbrado Público por medio de la CFE.

Ademar Rodríguez Pinzón, Villebaldo Pech Moo, Miguel Ángel Rodríguez Contreras y Edgar Ancona y García, dirigentes de las organizaciones convocantes, consideraron que no están justificados las alzas y cobro de nuevos derechos e impuestos que aprobaron los diputados y cobrará el gobierno del Estado a partir del 1 de enero de 2020 porque el gobierno federal no ha recortado recursos al Ejecutivo estatal como alega, sino que simplemente ya no los maneja, como ocurría en sexenios pasados.

En virtud de que Pech Moo y Martínez Contreras son militantes, seguidores y hasta candidatos del partido Morena se les preguntó si estas acciones lo realizan por interés partidista, venganza política o como asociación civil, ambos dijeron que como directivos de organizaciones sociales porque ven que hay mucho descontento ciudadano por las alzas y nuevos cobros.

Por esta razón también pidieron al gobernador Mauricio Vila Dosal que mande una nueva iniciativa al Congreso del Estado donde dé marcha atrás a los cobros que lastiman a la sociedad en general como el cobro a la seguridad, el aumento al turismo, a las maniobras de carga y descarga.— Joaquín Chan Caamal

Incluyeron hasta el derecho por la preservación y restauración del equilibrio ecológico, pero este cobro de $35 por pernocta en hoteles lo retiró el propio gobierno ante las protestas de los hoteleros.

Señalaron que el paquete fiscal prevé cobros de 30 a 110% en trámites ante el Registro Público de la Propiedad y Catastro, además del reemplacamiento vehicular que será otro fuerte golpe a la economía de los yucatecos.

Ante estos cobros inequitativos y excesivos, los grupos que representan convocan para este sábado, a las 10 horas, a un mega plantón en la Plaza Grande del centro de Mérida, donde el gobierno y los diputados verán la molestia de la gente.

No calcularon cuántas personas podrían asistir al plantón del sábado, pero dijeron que esperan buena respuesta de los ciudadanos inconformes. Despierta Yucatán reportó que tiene aproximadamente 16,000 seguidores en sus redes sociales, Mexicanos Unidos unos 900 y Lealtad y Justicia unos 40 porque es nueva, según informó Edgar Ancona, ex funcionario de la Agencia de Administración Fiscal durante el gobierno de Rolando Zapata.

Negaron que usarán la estructura de Morena y del gobierno federal para esta protesta contra el gobierno de Vila Dosal, del PAN.

