Convocan a una protesta por nuevos gravámenes

Hoy, marcha de Morena rumbo a la Plaza Grande

“No más impuestos o aumentos de los que ya están”, pide el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Yucatán al dar su postura sobre el paquete fiscal 2020 e invitar a la movilización que realizará hoy a las 4 de la tarde.

Mario Mex Albornoz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, indicó que como partido están en la posición de que no se deben permitir más impuestos o aumento de ellos.

Como ejemplo habló de la seguridad; manifestó que el gobierno del Estado pretende presentar un nuevo gravamen incluido en el recibo de luz que se emplearía para esa área, pero ya se ha dado un endeudamiento, hace unos meses, de 2,600 millones de pesos para este rubro.

Si se aprueba otro impuesto, dijo, “¿que pasa con el anterior?, como que no hay mucha coherencia, no estamos en desacuerdo en que haya apoyo a la seguridad, pero no podemos combatir la inseguridad con más impuestos y desinformación, más aún si ya hay un presupuesto aprobado y un endeudamiento para el mismo rubro“.

Mex Albornoz señaló que es preocupante que en un tiempo preelectoral rumbo a 2020 el gobierno esté planteando esta situación, “de llegar a aprobarse habrá que establecer mecanismos para vigilar y si en un momento dado se pudiera hacer algo a favor de los ciudadanos, podría ser un amparo para evitarlo”.

“En su momento, evaluaríamos qué medidas tomar, pero de entrada nuestro posicionamiento es el desacuerdo por el paquete fiscal y la cuestión de los impuestos que plantea el gobierno de Mauricio Vila”, dijo el dirigente de Morena.

Resaltó que de forma “mañosa”, el gobierno plantea que hubo un recorte al presupuesto destinado a Yucatán y con eso estaría justificando el incremento o surgimiento de nuevos impuestos.

“No hay tal recorte, hay una reorientación del gasto y esos recursos no los controlará el gobierno, sino serán destinados directamente a los programas sociales y proyectos del gobierno federal, por eso no hay justificación para lo que está queriendo hacer el gobierno del Estado”, dijo el dirigente.

Morena convocó hoy a sus militantes y simpatizantes para participar en una marcha en protesta contra los nuevos impuestos en Yucatán; partirán del Parque de La Mejorada rumbo al Palacio de Gobierno a las 4 p.m.— Luis Iván Alpuche Escalante

Mex Albornoz comentó que el presidente se expresa bien del gobierno del Estado en sus visitas, lo lamentable es que una vez que se va de Yucatán, aquí se queda un gobierno que aplica políticas públicas totalmente contrarias a lo que el presidente está estableciendo.

“No hay políticas de austeridad, no vemos reducción de salario de altos funcionarios, no hay medidas para reglamentar los gastos o viajes al extranjero o que expliquen en que benefician”, dijo.

Sobre los desacuerdos en el sector hotelero, dijo no ser saludable que ningún sector entre en conflictos, pues todos están a favor de que hay paz, seguridad y trabajo en el Estado, pero esto se da por el paquete fiscal que presentó el gobierno estatal, que debe generar armonía y no divisiones entre los sectores y menos en uno como el hotelero.

Dijo que a un año y pese a las medidas estatales de austeridad anunciada no percibe algún cambio en cuestión de combate a la corrupción.

“No vemos ninguna situación contundente, no vemos que se haya investigado, o que se esté tomando alguna medida por las autoridades correspondientes en contra por ejemplo de ex funcionarios que han sido señalados, como el gobierno de Rolando Zapata”, dijo.

Destacó que si se han tomado medidas o hay resultados de combate a la corrupción ha sido por parte del gobierno federal, ya que el gobierno estatal no ha estado a la altura.

Síguenos en Google Noticias