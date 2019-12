Convocan al “Besatón” frente al Palacio Cantón

Luego de la polémica desatada en redes sociales por la presunta discriminación que una pareja del mismo sexo a las puertas del Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón; un grupo de activistas decidió convocar a un “Besatón” este sábado 7 de diciembre frente al recinto ubicado en Paseo de Montejo.

De acuerdo con el evento creado en Facebook, el encuentro se realizará a partir de las 16 horas (una hora antes del cierre del Museo) frente al recinto ubicado en la Calle 43 x Paseo de Montejo.

El encuentro es organizado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y varios activistas; entre ellos Alex Orué, integrante de It Gets Better Project y bloguero de la página que hizo viral la denuncia de Paolo Pérez y su novio Alan Gilbert.

“Besatón”, con el apoyo de todos

Ante la polémica en redes sociales, la administración del Palacio Cantón ofreció disculpas a los afectados y refrendó su compromiso con la Diversidad e Inclusión.

Del mismo modo, este martes el INAH también ofreció disculpas por el incidente y negó que lo sucedido reflejara los valores del Instituto.

Hola @Ay_Paolo, lamentamos lo sucedido en el @palaciocanton, lo cual de ninguna manera refleja los valores del #INAH. Daremos seguimiento a tu queja y continuaremos en nuestro empeño por erradicar toda práctica discriminatoria en nuestros espacios y recintos. — INAHmx (@INAHmx) December 3, 2019

Hasta el momento, el evento cuenta con 215 personas interesadas y otras 91 han confirmado su asistencia.

Kelly Ramírez Alpuche, quien también aparece como organizadora del evento, aclaró que las parejas heterosexuales también serán bienvenidas si desean mostrar su apoyo para la comunidad LGBT+.

