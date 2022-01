Convocatoria para ideas de emprendedores

Nuestro Municipio tiene cuatro ejes de acción para potenciar el desarrollo: la unidad, la salud, la economía y la solidaridad, porque solo trabajando unidos podremos afrontar los retos que tenemos para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los habitantes de Mérida, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.

Según un comunicado, informó que con el objetivo de ofrecer a los emprendedores un programa integral para el desarrollo de sus modelos de negocio, que incluya capacitación, mentorías presenciales, vinculaciones y espacios de promoción personalizada, se presentó ayer la convocatoria para formar parte de la quinta generación de los 100 proyectos del Centro Municipal de Emprendedores.

“En el Municipio estamos a favor de una cultura en la cual abarquemos los ejes de salud, economía, solidaridad y unidad, porque esa es la forma en que afrontaremos los retos que tenemos enfrente, sobre todo creando programas que sean corresponsables del crecimiento de nuestra ciudad”, expresó.

Luego señaló que el objetivo es apoyar al talento individual y acompañarlo de las herramientas necesarias para llevar al éxito las ideas de quienes se atrevan a hacerlas realidad.

“Desde el Centro Municipal de Emprendedores estamos potenciando el talento de los ciudadanos para que cada día sean más los que se atrevan a soñar y, sobre todo, a convertir en realidad esas ideas o sueños porque vivimos en una ciudad solidaria”, abundó.

El concejal agregó que los testimonios de los ciudadanos que han contado con la asesoría especializada del centro, así como sus historias de éxito, permitirán que sean cada vez más los que se acerquen al Ayuntamiento para aprovechar el apoyo y el conocimiento que les ofrece el gobierno municipal.

Asimismo, destacó que por primera ocasión se incluirá dentro de la convocatoria “Soy parte de los 100” a la “economía naranja” en la que se encuentran la industria cultural y creativa.

“Para nosotros también es muy importante apoyar a los creadores de contenido musical y artístico, así como a todos aquellos que tengan una propuesta cultural o artística. De esta manera, el Mérida Fest ya no será su única plataforma, pues a partir de hoy contarán con el programa ‘Soy Parte de los 100’”, indicó.

En la reunión virtual participaron el regidor Álvaro Cetina Puerto; los directores José Luis Martínez Semerena, de Desarrollo Económico y Turismo e Irving Berlín Villafaña, de Cultura; Óscar Cambranes Basulto, secretario ejecutivo del Comité Permanente del Carnaval de Mérida, así como Aceneth García y Elvira Chan, participantes de ediciones pasadas de “Soy Parte de los 100”.

Aceneth García Loeza, de la empresa Glace de Sabores, fabricante de galletas integrales, agradeció al Centro Municipal de Emprendedores por cambiarle la vida, e invitó a quienes tienen quieren abrir negocios a que se atrevan a luchar y a acercarse al centro para hacerlos realidad.

“De verdad, muchas gracias por su apoyo y su asesoría. Hace un año mi empresa no era lo que es hoy, y es una enorme satisfacción ver todo lo que he logrado en ese tiempo y todos los pasos que he dado con apoyo del CME, para llegar a donde estoy ahora”, declaró.

Elvira Chan Chí, creadora de una empresa textil, agradeció al Ayuntamiento de Mérida por todo el apoyo recibido no solo para contar con un producto de calidad, sino también por la asesoría y la vinculación que ha tenido con cámaras del ramo, para mejorar a un más su producto.

Sobre la convocatoria, José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Económico y Turismo, dio a conocer que en el programa “Soy Parte de los 100”, se concatenan unos con otros mediante actividades de alianzas estratégicas diseñadas por el Centro Municipal de Emprendedores, siendo un espacio relacional que potencia negocios.

El CME también resalta la importancia del conocimiento por medio de sus talleres y mentorías personalizadas, apoyo necesario para el registro de marca, el cual es un parteaguas de un modelo de negocio validado y encaminado al crecimiento en el mercado.

El funcionario manifestó que desde el inicio de los cursos de apoyo a emprendedores, en 2018, se han ofertado a la fecha 531, beneficiando con la capacitación a 12,519 ciudadanos.

Actualmente se cuenta con 16,795 participantes incorporados a la comunidad de la página del CME, destacó, interactuando cada mes un promedio de 400 emprendedores en los cursos de capacitación y formación empresarial, teniendo una mayor participación de mujeres con el 55%.

Comuna Negocios

Los proyectos de la industria creativa serán parte del Centro Municipal de Emprendedores.

Inscripciones

Los interesados en inscribirse a la convocatoria deberán registrarse en la página www.merida.gob.mx/emprendedores, cumplir en tiempo y forma con la información solicitada y el proceso descrito en la convocatoria. La recepción de solicitudes será del 18 al 31 de enero; la evaluación y preselección de proyectos del 1 al 15 de febrero y la publicación de los resultados el 24 de febrero de 2022.

Contacto

Mayores informes en las oficinas del Centro Municipal de Emprendedores; al teléfono 9999-28-78-69 extensión 86810 en horario de 8 a 15 horas, o al email: emprendedores@merida.gob.mx.