Cooperación con universidad china

Nueva carta de intención firma Renán Barrera

El alcalde Renán Barrera Concha firmó una carta de intención de cooperación e intercambios educativos con la Universidad China de Jinán, lo que representa un paso más para estrechar lazos con el país asiático y ofrecer a jóvenes meridanos la oportunidad de estudiar en ese centro universitario y a alumnos chinos viajar a Mérida para aprender de nuestra cultura.

El concejal meridano y la comitiva que lo acompaña viajaron a Guangzhou, al campus de la Universidad de Jinán, en esa región del sur de China, para conocer las instalaciones, intercambiar experiencias y estrechar relaciones.

La Universidad de Jinán es una de las más antiguas del país asiático, además de ser la primera en reclutar estudiantes extranjeros. Es también pionera en la implementación del sistema de crédito de China y es la que cuenta con mayor número de estudiantes extranjeros.

En la actualidad tiene 46,949 alumnos y de este número, 11,828 son extranjeros que estudian en sus diferentes campus.

Durante la firma de la carta de intención, Song Xianzhong, rector para asuntos internacionales de la Universidad de Jinán, destacó el interés de esa casa de estudios por estrechar lazos y amistad con Mérida.

Indicó que la Universidad de Jinán abrirá pronto un departamento de español, lo que facilitará los trámites y estudios que realicen ahí estudiantes procedentes de Latinoamérica.

—Nuestra universidad ha demostrado ser una institución de éxito y ofrece grandes ventajas en áreas de humanidades, ciencias y disciplinas sociales —abundó—. Nuestro objetivo es fomentar talentos y promover la economía.

Por su parte, el alcalde Renán Barrera habló del proyecto de su administración para ofrecer becas de estudios en el extranjero a estudiantes destacados.

Anticipó que en el presupuesto de 2020 ya está considerado ese rubro, que incluirá principalmente los rubros de traslado, estancia en una ciudad del extranjero y apoyo en la matrícula.

—Es una gran oportunidad para los estudiantes que logran cursar estudios fuera del país, ya que cambia y amplía su visión —añadió.

Ofreció recibir a un estudiante de la Universidad anfitriona en la ciudad de Mérida para que aprenda español y conozca sobre la cultura maya.

Agregó que con base en los acuerdos que se logren también podrían enviar a un alumno meridano a la Universidad de Jinán para estudiar un posgrado y aprender el idioma.

El alcalde y los representantes de la universidad asiática acordaron continuar los trabajos para afinar detalles. Barrera Concha invitó a las autoridades universitarias a visitar Mérida en noviembre próximo cuando se abrirá la oficina de atención al turista asiático.

La carta de intención firmada con la Universidad de Jinán busca establecer las bases para implementar de manera armoniosa acciones conjuntas destinadas a diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios y talleres que sean de interés y beneficio académico, científico y cultural para ambas partes.

Ambas partes se comprometieron, entre otras acciones, a promover visitas de intercambio, becas culturales y educativas con estudiantes, profesores y funcionarios, así como a firmar los acuerdos e instrumentos legales pertinentes cuando esas intenciones se materialicen.

Como parte de su jornada de trabajo de este jueves y acompañado del director de Desarrollo Social, José Luis Martínez Semerena, así como de la regidora Karla Salazar González, el alcalde visitó también la empresa de autopartes Lafeng Investment Co. Ltd, donde encabezó la firma de entendimiento y cooperación con dicha compañía.

La empresa asiática de tecnologías destaca a nivel internacional por especializarse en equipos de alta tecnología en seguridad, cuya implementación en varias ciudades ha contribuido a posicionarlas entre las 10 más seguras de China.

Directivos de la empresa comentaron que el establecimiento de cámaras de vigilancia con reconocimiento fácil es sólo uno de los ejemplos de mayor éxito con el que cuentan.

El Alcalde externó su deseo de que visiten Mérida para conocer la tecnología con la cual contamos y hacer un diagnóstico para mejorarla, a fin de refrendar a la capital yucateca en la ciudad más segura de México y elevar esa distinción en el escenario de América Latina.

Consideró, además, que esa tecnología podría implementarse también para mejorar el desarrollo urbano.

Por otra parte, como última actividad de la jornada laboral del miércoles pasado, el alcalde también signó un documento de entendimiento y cooperación entre el Banco de Desarrollo de China, la empresa asiática Railway and Construction Co. Ltd Tcps Company Limited y el Ayuntamiento de Mérida.

En esta reunión, el alcalde y empresarios asiáticos intercambiaron puntos de vista y proyectos para el desarrollo económico. La empresa China Railway es la que opera transporte ferroviario y de pasajeros y carga en esa nación, a través de 21 subsidiarias.

Mr. Song Xianzhong, Rector para Asuntos Internacionales de la Universidad de Jinán y Renán Barrera Concha, Alcalde de Mérida.

