Coparmex advierten daños por la reforma eléctrica en Yucatán

El presidente de la Coparmex Mérida, Fernando Ponce Díaz, pronostica lo peor para los yucatecos si se aprueba la reforma eléctrica, que está en discusión, y por ello el Consejo Coordinador Empresarial pedirá a todos los diputados federales de Yucatán que voten en contra.

A su decir, el CCE local convocará el día 20 a las nueve de la mañana a los diputados federales de todos los partidos políticos para una reunión con los integrantes de esta cúpula del sector privado.

El fin será exponer la grave situación que atraviesa el sector por las altas tarifas eléctricas y la falta de suministro de gas natural suficiente.

También el grave riesgo que representa que el gobierno federal “baje el switch” de las plantas generadoras de energía limpia, pues empeoraría la insuficiencia de abasto de energía eléctrica para habitantes y empresas no solo de Yucatán, sino de toda la Península.

Ponce Díaz fue entrevistado durante la firma del convenio entre la Coparmex Mérida y la Feyac, de lo que informamos en nota aparte. Consideró que desde ahora se siente la ola de apagones, pero la CFE lo justifica como un programa de mantenimiento.

No es así, comentó. Suspende el servicio en forma continua porque no puede abastecer toda la demanda de electricidad que surge en determinadas horas.

¿Esas suspensiones escalonadas de electricidad que se ven ahora son para subsanar la falta de producción o de verdad es por mantenimiento?, preguntó el reportero del Diario.

“El problema ya lo tenemos porque no hay suficiente generación y distribución porque tampoco se ha actualizado la inversión en estos rubros”, respondió.

“Lo que sucede: como estamos colgados de lo que viene de Chiapas para cubrir la diferencia del faltante, cualquier cuestión de consumo de más como cuando en algún momento hay fuerte calor, no es suficiente la generación”.

“Ni siquiera pueden darle mantenimiento, tenemos los apagones porque no fluye la energía, no llega a Yucatán ni a la Península por las deficiencias que tiene la CFE”.

“Esas suspensiones por programas de mantenimiento totalmente son parte de las estrategias para que no haya una sobrecarga”, señaló. “Al tener esta estrategia de mantenimiento está claro que no hay suficiente generación ni distribución para los requerimientos de electricidad en Yucatán y la Península”.

Complicaciones

Ponce Díaz anticipó que si ahora ya se sienten los cortes de electricidad, con la reforma eléctrica estarán incluso peor. Yucatán paga un 17% arriba del costo de la energía eléctrica, no hay gas natural suficiente.

Por otro lado, si se aprueba esa reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, se verán más los perjuicios.

“La reforma eléctrica podría cortar el switch de la generación de energía privada y lo que sucedería definitivamente si no hay generación de energías limpias son muchos más apagones en Yucatán y la Península”, advirtió.

“De las dos grandes inversiones que dice el presidente (la planta generadora Mérida IV y la de Valladolid) solo se ha puesto la primera piedra, no hay ninguna construcción que esté con algún avance”, refirió el empresario. “Si eso sucede (que el gobierno federal baje el switch de los parques eólicos y solares), no quedará de otra que sufrir las consecuencias”.

“¿De dónde tendremos electricidad? “La CFE tampoco podrá generar la energía que demandan los estados de la Península. Además, en materia energética Yucatán siempre ha sido de los últimos en ser atendidos”.

“Viene un problema muy fuerte de apagones y los perjuicios que le genera a la ciudadanía y a las empresas son de costos impresionantes”, insistió.

“Cuesta muchísimo dinero volver a arrancar las maquinarias de las empresas, algunas se queman por el apagón, los aparatos eléctricos que tienes en el hogar también se queman con las suspensiones y variaciones de la electricidad. Esta situación es sumamente complicada y el gobierno federal y los legisladores no lo están vislumbrando así”.

“Por ello vamos a tener una reunión específica con todos los diputados federales el día 20, a las nueve de la mañana, para que estén conscientes de esta situación y lógicamente voten en contra de la iniciativa”.

El líder local de Coparmex también se pronunció contra la aprobación de la reforma fiscal federal porque elimina la deducibilidad de las asociaciones civiles y fundaciones que realizan acciones a favor de la sociedad más vulnerable.

Esta ley afectará a las organizaciones benefactoras, más que a los empresarios que deducen impuestos por las donaciones, las coloca en una situación de riesgo de que desaparezcan porque algunas dependen de los fondos privados. Además, el gobierno federal quitará la oportunidad que las personas necesitadas reciban ayuda y apoyo.— Joaquín Chan Caamal

“Es una pena, tal parece que quieren más impuestos nada más porque sí, y no están buscando el beneficio y la responsabilidad social”, indicó. “Tal parece que el gobierno federal solo quiere dar dádivas y diferentes cosas a la población. Eso no ayuda porque es eventual y no es benéfica”.

Entrevista Presidente de Coparmex

Se le preguntó sobre el pago de aguinaldos a trabajadores del sector privado de Yucatán.

Prestación navideña

“Sí se pagará”, respondió el dirigente Fernando Ponce Díaz. “A veces las empresas están complicadas financieramente, pero los trabajadores son lo más importante para las empresas y (éstas) harán un sacrificio para pagarlo. Hablo por Coparmex, pero los empresarios yucatecos somos comprometidos y socialmente responsables y lo debemos pagar, aunque sea lo mínimo que establece la ley”.

Socios

Coparmex Mérida tiene afiliada a 600 empresas y entre todas tienen poco más de 3,000 empleados.