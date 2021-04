Coparmex lanza campaña para promover el voto

“Yo sí voto” es el nombre de la campaña nacional impulsada por los Empresarios Jóvenes Coparmex que fue presentada ayer, para promover la votación en los jóvenes en las elecciones del 6 de junio.

Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex Mérida, expresó ayer que es muy importante para el organismo la participación de Jóvenes Empresarios.

En la presentación de “Yo sí voto”, realizada en la plataforma Zoom, recordó que recientemente tuvieron una presentación de la campaña nacional “Participo, Voto y Exijo,” y la están comenzado en el ámbito local.

Al destacar la participación social del empresariado, Ponce Díaz señaló que hay quienes piensan que el empresario nada más está para su propio beneficio, y esa situación es así porque el gobierno federal lo único que ha hecho es satanizar al empresario.

Los políticos —apuntó— vienen y van, están con base en los votos y un cierto periodo de tiempo, pero los empresarios continuamos y aquí hemos estado participando en Yucatán durante años.

Tomamos las decisiones que debemos tomar para el bien de Yucatán —subrayó—, por eso la importancia de esta votación, la importancia de que los jóvenes estén bien informados y sepan qué hacer para votar.

Ponce Díaz expuso que Jóvenes Empresarios en Coparmex Mérida siempre ha hecho la diferencia basado en su punto de vista, su participación activa, “y hemos logrado muy buenos jóvenes que han participado en todo tipo de iniciativas, actividades y muchas cosas”.

“Mucho de lo que somos en Coparmex Mérida se debe a los jóvenes empresarios aquí presentes y que están ahora presentando esta campaña, porque la diferencia la va a hacer la juventud saliendo a votar, lo cual es sumamente importante”, indicó.

Entre otros conceptos, expuso que van a estar muy pendientes del proceso electoral y van a estar con reuniones respectivas y con las propuestas que tienen qué hacer.

“No vamos a dejar de hacerlo para que la ciudadanía claramente sepa qué está pasando y cuáles son las propuestas que se llevan al cabo y sobre todo exigir mucho. Lo requerimos hacer porque no puede ser que una campaña digan lo que tengan que decir y sigan diciendo los políticos muchas cosas y luego no cumplen casi nada”.

“No nada más no cumplen después que toman la posesión, en muchos casos ni siquiera nos escuchan, añadió. Eso no puede ser y eso definitivamente no está correcto”.

Prioridad

Por otra parte, Michel Kumul Uc, presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex Mérida, detalló que uno de los sectores que más se ha visto afectado en el país por la crisis actual son los 25 millones de jóvenes mexicanos.

Se ven afectados mayormente por la mala calidad de empleo. El 60 por ciento labora en sector informal y solo un 35 por ciento asiste a la escuela.

Los jóvenes tienen tres veces más de posibilidades de ser desempleados y esto conforma el 70 por ciento de los desempleos en el último año por la crisis de Covid-19.

“En nuestra responsabilidad como jóvenes mejorar el rumbo del país y de tomar acciones para demostrar que no somos apáticos y que los jóvenes somos el presente y futuro del país”, indicó.

“Nos encontramos ante unas elecciones históricas en el proceso electoral 2021. Están en juego 21,157 cargos de elección popular”, expuso

En las elecciones pasadas solo un 36.5 por ciento de los votantes decidieron no ejercer su derecho.

Hoy nuestro reto es hacer que todos salgan a votar, hacer que todos los ciudadanos digan yo si voto.

Ante los actuales entornos sociales, económico, cultural y políticos del país surge el interés de generar sinergias y de sumar esfuerzos en el programa institucional de promoción del voto.

Explicó que en “Yo sí voto” la prioridad es promover la participación juvenil en el proceso electoral como una forma sostenible del desarrollo de la vida democrática en el país. Detalló que trabajarán sobre tres ejes: “Yo no soy partícipe de la abstención”, “No permito la apología del partido que gobierna” y “Si lo veo, lo denuncio”.

Estos ejes se van a trabajar en conjunto con las comisiones sociales informando y fomentando el voto razonado mediante el manifiesto “Yo sí voto”.

“Se pondrán temas de política pública que marcarán los próximos años, realizaremos foros de participación ciudadana con los representantes juveniles sobre el manifiesto MX; también generaremos comunidad en medios y redes sociales locales y nacionales, y por supuesto exigiremos rendición de cuentas a los candidatos, también sin dejar a un lado nuestro proceso de observación electoral”, expuso, entre otros conceptos

“No todo finaliza el 6 de junio, también es nuestra responsabilidad como jóvenes y ciudadanos darle seguimiento a todas las propuestas de los candidatos”, indicó Kumul.

“La iniciativa de esta campaña es hacerle llegar a las universidades, a los jóvenes de todo el país el mensaje para que puedan tomar buenas decisiones en cuanto al voto”.

La campaña será mayormente en medios digitales y tendrá un mensaje sobre tres ejes “Yo sí participo”, “Yo sí voto”, “Yo sí exijo”, utilizando los hashtag.

Desinformación

Durante su intervención, Fausto Solís Rivera, vicepresidente de democracia de la Comisión de Empresarios Jóvenes, indicó ante un cuestionamiento que los jóvenes más que apáticos ante los procesos electoralesy votación, son víctimas de la desinformación.

“En el momento que estamos viviendo en las redes sociales hay todo un tema, el famoso tema de la post verdad donde sale una cantidad de noticias falsas que confunden a la gente, escandalizan”. Esto es lo que va complicando y lo que va alejando en especial a algunos jóvenes. Sin embargo creo que hay un sector importante que está muy preocupado y que puede utilizar las redes sociales para informarse de la manera correcta. Nosotros estamos en el punto medio donde queremos hacer conciencia y también facilitar la información, expuso entre otros conceptos. Se expuso que no se tiene el dato de cuántos son votantes jóvenes en Yucatán. Jorge Borges Baduy, vicepresidente de comunicación e incidencia de la Comisión de Empresarios Jóvenes, expuso entre otros conceptos a los medios de comunicación que a través de los medios digitales es fácil conocer los alcances de la campaña, pueden medir cantidad de impactos, personas que la ven, rango de edad, sexo de la personas, etcétera. La efectividad de la campaña se podrá medir únicamente hasta el día de las elecciones cuando salgan los datos estadísticos sobre el porcentaje de participación. Abraham Cobián Pérez, vicepresidente del Capítulo Universitario de la Comisión de Empresarios Jóvenes indicó que hay 4 palabras que deben tener los universitarios en la mente y corazón: deseo, decisión, acción y conciencia.— CLAUDIA SIERRA

