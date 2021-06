“Ejemplar” participación ciudadana

Coparmex solicita a candidatos que estén “a la altura”

Concluida la ejemplar jornada electoral, lo que cabe esperar ahora es que todos los candidatos se comporten a la misma altura que los ciudadanos y respeten los resultados de la votación, consideró Fernando Ponce Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Coparmex Mérida.

“La exhortación es a que no se adelanten, que no salgan a cantar victoria, no alboroten a sus seguidores y esperen lo que el PREP nos tiene que decir”, añadió.

Ponce Díaz dijo que los yucatecos deseamos que sea nuestra voluntad expresada en las urnas la que decida quiénes son los ganadores. “Y quienes pierdan le harían un bien a la democracia si reconocen que no fueron favorecidos, sobre todo si la diferencia es evidente”.

El líder empresarial, quien tuvo una activa participación como observador a lo largo de la jornada electoral, se dijo satisfecho con el desarrollo de las elecciones.

“Todo bien, muy tranquilo gracias a Dios. Hubo incidentes mínimos, como el robo de urnas en Progreso o el cierre de casillas en Kanasín pese a que todavía había mucha gente esperando en la fila, pero en general fue una lección de civismo de los yucatecos”.

También comentó que, según reportes, casi todas las casillas abrieron con retraso —de media hora en promedio—, pero que la gente se mostró muy respetuosa y participativa.

“Hay que felicitar también a los funcionarios de casilla, los representantes del instituto electoral y los observadores que trabajaron muchísimo para que la jornada transcurriera en calma y llegara a buen fin”.

“Podemos decir que, en general, todo salió muy bien, en Mérida sobre todo”, comentó.

Servicio digital

Ponce Díaz comentó que Coparmex instaló un centro de observación y creó una aplicación para recibir reportes de las incidencias.

“Fueron pocos, afortunadamente. Gracias al comportamiento de la gente tuvimos una auténtica fiesta cívica, con una gran participación, de alrededor del 70% según los informes”.— MEGAMEDIA

Comicios Civismo

El presidente del CCE destacó la alta participación electoral en los municipios yucatecos.

Porcentaje

Sobre el 70% de participación, dijo que para una elección intermedia no está nada mal. Reconoció el “alto grado de responsabilidad cívica de los yucatecos” que una vez más, como ocurre en cada elección, salieron a cumplir la obligación de votar, como lo demuestra que las largas filas formadas en las casillas fueron la escena común del domingo en todos los rincones del estado.