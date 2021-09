“Proteges a los demás”

Copiosa afluencia de jóvenes para recibir la vacuna

Copiosa afluencia de jóvenes entre 18 y 29 años de edad se registró la mañana de ayer al ponerse en marcha el proceso de vacunación antiCovid en los distintos módulos dispuestos en Mérida.

Los aforos más grandes se registraron desde temprana hora en los módulos del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Kukulcán y La Inalámbrica.

Se trató del primer día de vacunación que correspondió a los nacidos en enero y febrero, a quienes se aplicó la primera dosis del inmunizante de AstraZeneca.

Las personas que acuden a vacunarse lo hacen según su mes de nacimiento y ubicación de residencia con base en el código postal de la capital yucateca.

Desde las 8 horas abrieron sus puertas los módulos ya mencionados así como los del gimnasio polifuncional, a un costado del estadio Salvador Alvarado, la ESAY (Ex estación de ferrocarriles), Hospital Regional Militar, XI Batallón de Infantería, Base aérea número 8 y Unidad Deportiva Villa Palmira.

Accedieron al lugar quienes llegaron con su folio de registro e identificación, solo nacidos en enero y febrero. Los módulos brindaron vacunación hasta las 18 horas.

Hoy toca el turno a los nacidos marzo y abril.

Mañana jueves 9, a los de mayo y junio; el viernes 10, a los que cumplen años en julio y agosto; el sábado 11, a los septiembre y octubre, y el domingo 12, a los de noviembre y diciembre.

Algunos jóvenes manifestaron sentirse un poco más seguros tras recibir su primera dosis; sin embargo, dijeron que no se sentirán plenamente protegidos hasta completar el esquema.

Otros que cursan carreras universitarias explicaron que tuvieron que perder algunas horas de clases virtuales para poder acudir a vacunarse, pero preferían eso a no recibir la primera dosis.

En el Siglo XXI

Por otra parte, tras pasar por el área de registro, recepción de documentos, vacunación y observación del macrocentro de vacunación habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Deyli Romero González, de 24 años de edad, señaló que la vacuna la ayudará a reducir las complicaciones si llegara a contagiarse.

La joven compartió que fue un día es muy importante para ella, pues su papá se contagió del coronavirus por lo que estuvo ingresado tres semanas en el hospital.

“Representa mucho recibir la primera vacuna, pues mi papá es un sobreviviente y al ser testigo de las complicaciones que puede generar esta enfermedad, es una esperanza contar ya con la primera dosis”, aseguró.

La joven invitó a la población de este sector a vacunarse pues “de esta forma te proteges a ti y nos proteges a los demás”.

En esta etapa de vacunación en Mérida también se estarán aplicando solamente primera dosis a las personas rezagadas pertenecientes a los grupos de edad de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 años y mayores de 60, así como a embarazadas.

El gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar reiteraron que no se estará aplicando segunda dosis de la vacuna, por lo que se invitó a no acudir a quienes ya tienen la primera porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

En el interior del estado, hoy miércoles se administrarán segundas dosis de Sinovac a jóvenes de Akil, Tinum, Tekit, Conkal, Chichimilá, Seyé, Dzilam González, Baca, Uayma y Sucilá. —Emanuel Rincón Becerra