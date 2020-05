Coronavirus haría estragos en algunos albergues de Mérida

En plena fase aguda de la pandemia del coronavirus y cuando los contagios se están multiplicando de una manera cada vez más acelerada, surgen voces que alertan sobre las condiciones deplorables en que viven los ancianos en algunos albergues de Mérida.

La preocupación se ha acentuado en los últimos días debido principalmente a que, como en todo el mundo, los adultos mayores están en la primera línea de la población que corre mayores riesgos de contagio, ya que por su avanzada edad muchos tienen padecimientos de salud que los hacen todavía más vulnerables a un ataque del virus.

Lo que ha ocurrido en España, Italia e incluso en Estados Unidos y otros países donde el Covid-19 se ha ensañado con los ancianos que están en los albergues o casas de retiro es lo que ha motivado a algunas personas que conocen de primera mano la situación en que se encuentran numerosos adultos mayores en Mérida a lanzar voces de alerta.

El caso del albergue “Jesús de la Misericordia A.C.”, que funciona en una casona que se encuentra frente al costado poniente del parque de Santiago, sobre la calle 72 entre 59 y 57 del centro de Mérida, ha despertado preocupación entre mujeres que trabajan a favor de los adultos mayores en la ciudad.

Las mujeres dijeron al Diario que ese lugar, como seguramente ocurre en otros de ese tipo en la ciudad, corre el grave riesgo de convertirse en un foco de infección del coronavirus, sobre todo porque han sido desatendidos por las autoridades correspondientes, pese a insistentes llamados que se les han hecho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al DIF estatal, al gobierno del estado y a la Comuna meridana, entre otros.

La semana pasada, añadieron, el temor creció porque circuló que el viernes 24 personal sanitario acudió al albergue por un presunto caso de coronavirus. Según personas que suelen llevar despensas al sitio, la afectada fue una mujer que recién había salido del Hospital O’Horán por una cirugía de cadera, que tenía calentura y no podía respirar bien.

Sin embargo, dijeron, la mujer no pudo ser atendida porque la administradora del lugar no permitió que la valoren. Precisaron que se puso cinta amarilla en el lugar, pero la directora la quitó apenas se retiraron las autoridades.

Las benefactoras supusieron que no se permitió que las autoridades intervengan para que no vean las condiciones en que está el albergue y eso pueda llevar a su clausura. Aun así, insisten en que las autoridades verifiquen no solo en ese sino en otros albergues pues podrían ser presas fáciles del contagio del coronavirus.

Sin embargo, advirtieron, la desatención que todas las autoridades han prestado hasta ahora a las solicitudes que se les han presentado podría ocasionar una situación incontrolable entre los ancianos que viven ahí. Y es que no es la primera vez que se les ha pedido una supervisión.— Megamedia

Albergue/ Advertencias

Personas altruistas alertan sobre la situación en un albergue de Mérida.

Santiago

El lugar se llama “Jesús de la Misericordia A.C.” y algunas personas vinculadas con los benefactores afirman que “la encargada ha incurrido desde hace mucho tiempo en numerosas irregularidades”.