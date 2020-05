Corporativo Ultra llega a Mérida.

Mérida ha pasado de ser la ciudad “blanca” a una ciudad oscura por el crecimiento de delitos, además de que autoridades policíacas federales ya la consideran un santuario de criminales de alto impacto.

Los asaltos a mano armada en pleno centro de la ciudad son hechos que desconcierta a los meridanos y los pone en alerta ya que se rompe la tranquilidad con la que se vivía; estas son algunas de las consecuencias.

Ya que las autoridades municipales y estatales desconocen o no alcanzan a percibir que los malandros se confunden entre la ciudadanía ahora la ciudad “más segura” se está convirtiendo en refugio de políticos y grandes delincuentes.

Conforme a encuestas oficiales realizadas, a pesar de catalogarse como una de las más seguras del país, lo cierto es que se encuentra en una fase preventiva ante el crecimiento de homicidios, robo de vehículos y casas habitación, además de que el maltrato a mujeres sigue en aumento y ya llega a más del 50% esto conforme a organizaciones de derechos humanos.

La seguridad que se vende a nivel nacional es todo lo contrario a lo que se vive a diario en la “blanca Mérida”; la realidad que viven a diario los meridanos es otra evidentemente.

Los últimos meses se han vuelto más frecuentes los constantes homicidios y la ola de robos con uso de violencia y esto aterra a la gente.

La ciudadanía del municipio de Mérida están desconcertados ya que antes en la zona Sur de la ciudad y en las comisarías más populares era donde se generaban más asaltos a casa, ahora los hechos están cambiando ya que la zona norte y centro de la ciudad se muestran ahora como las más peligrosas ya que ahora los ataques contra las personas no son por simples rateros o delincuentes comunes sino ya por un comando armado que atacan con mano armada y abren fuego contra los que viven ahí, estos hechos ya suelen pasar a pleno día sin ninguna preocupación.

Se dice que actualmente la ciudad se encuentra monitoreada por más de 2 mil cámaras de video vigilancia, esto con el fin de dar con los delincuentes a base de operativos inmediatos pero lamentablemente se ha perdido efectividad.

Las autoridades enfrentan un reto enorme ante la delincuencia ya que lo que menos se quiere es que se apodere de una de las ciudades más tranquilas no sólo de México sino del mundo.



