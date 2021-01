Corrupción, la marca

El escándalo del exfiscal Cetina Arjona ha puesto un sello denigrante sobre el gobierno del Estado, que apenas lleva dos años, dicen en un foro.— El silencio como respuesta

Aunque todavía le faltan cuatro años para completar su mandato, el gobierno de Mauricio Vila Dosal ya ha quedado marcado con el sello indignante y aberrante de la corrupción por el escandaloso caso del exfiscal general del Estado Wílbert Cetina Arjona, según se advirtió en un foro de Grupo Megamedia.

Luego de la renuncia obligada del exfuncionario, agregaron los panelistas, estamos presenciando que, como en otras situaciones indignantes, la administración estatal le apuesta al olvido, al borrón y cuenta nueva.

Estamos también, dijeron, ante una lamentable muestra de ese gran pendiente del gobierno del Estado que es el combate a la corrupción.

De acuerdo con los participantes, el caso del exfiscal es el principal escándalo de la actividad administrativa del gobierno de Vila Dosal, pero las respuestas que la sociedad espera en términos de combate a la corrupción no son solo responsabilidad del Ejecutivo estatal sino también del Congreso del Estado, de los diputados, quienes fueron los que designaron a Cetina Arjona.

Se puede decir, entonces, que ha sido una cadena de desvergüenzas, en la que tampoco está exento el sector privado, porque sus organismos de representación no han hecho casi nada para que se castigue este hecho.

Grupo Megamedia realizó el foro, con tres invitados, a manera de balance con motivo del cumplimiento de los dos primeros años del gobierno que encabeza Vila Dosal.

Los invitados fueron: la profesora Blanca Estrada Mora, del movimiento ciudadano Ya Basta!; el doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador del Centro de Investigaciones Hideyo Noguchi de la Uady, y el doctor Freddy Espadas Sosa, director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Mérida.

Cuatro temas

Las cuatro preguntas que se plantearon fueron:

1) ¿Cuáles son los principales logros en el segundo año del gobierno estatal?

2) ¿Cuáles son los principales pendientes del segundo año de la administración?

3) ¿Cómo califica el manejo de la pandemia en Yucatán?

4) ¿Cómo califica la gestión del gobierno ante las evidencias de corrupción en la Fiscalía?

En esta edición informamos sobre los puntos de vista expresados ante las dos últimas preguntas y en entrega posterior nos referiremos a las dos primeras.

Sobre el caso del exfiscal, la profesora Estrada Mora dijo que el silencio que ha guardado el gobierno del Estado hasta ahora obliga a preguntarse hasta dónde pudieron haber llegado las remificaciones del escándalo.

La directiva de la agrupación Ya Basta! no es muy optimista sobre el futuro de lo que considera un escándalo de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y lo que resulte. “La Fiscalía Anticorrupción —dice— no ha hecho nada, porque tiene órdenes de no hacer nada. Me encantaría equivocarme, pero creo que no va a pasar nada”.

Se trata, en su opinión, de un caso denigrante en que la red de protección de funcionarios puso de manifiesto que el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción tampoco ha hecho nada. La impunidad, que es el manto protector de la corrupción, también se hace presente en este caso.

Para el doctor Ramírez Carrillo, este caso espinoso muestra que en este gobierno la transparencia ha sido solo de forma, no de fondo. No investigar lo que ha sucedido, añadió, genera toda clase de conclusiones.

Una ellas —dijo— es que una serie de delitos de cuello blanco fue lo que llevó a la caída del exfiscal. Es evidente que se ha forjado todo un entramado de complicidades que sirve, entre otras cosas, para el despojo de propiedades; es lo que se ha llamado la “mafia inmobiliaria” de Yucatán.

Todo esto solo es la punta del iceberg, porque con la remoción del fiscal y el nombramiento de uno nuevo lo único que ha cambiado son las caras, pero el delito sigue ahí presente, señaló.

El doctor Freddy Espadas coincidió en que el papel del Ejecutivo estatal ha sido muy lamentable y harto cuestionable. Nunca salió a dar la cara ante la sociedad no solo para ofrecerle disculpas por un nombramiento que nunca debió darse, sino para comprometerse a llevar al cabo una investigación que esclarezca los fuertes indicios de corrupción que se produjeron en la actuación del extitular de la Fiscalía, señaló. Es una afrenta a la sociedad que es necesario resarcir con una esperada actuación más decidida y comprometida del Ejecutivo a este respecto.

Sin embargo, apuntó, yo veo muy difícil que el gobierno del Estado investigue y haga algo contra los responsables de este escándalo mayúsculo, precisamente por la dimensión del problema.— Víctor Dzul ZUM