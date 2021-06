“Cortan” a un representante

Discusión en el Iepac con un regidor electo

Como nunca se había visto, ayer en la sesión ordinaria del Consejo Electoral General del Estado le negaron la participación a un representante de partido (de Morena), argumentando estar impedido por ser candidato, y negaron la aprobación de un informe del secretario ejecutivo, argumentando que no se ajusta a los requerimientos metodológicos de estructura y contenido, entre otras cosas.

La sesión estaba prevista que fuera de trámite, con la presentación de los informes como en todas las ordinarias y al final en asuntos generales se deja el espacio para que los representantes de los partidos expongan lo que consideren, y al parecer solo el de Morena tenía un tema a discutir, pero no le fue posible porque le negaron la participación desde el principio, cuando intentaba intervenir en uno de los asuntos en cartera.

El pasado domingo informamos que Orlando Pérez Moguel, representante de Morena, presentó una solicitud de remoción contra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del instituto electoral estatal, por presuntamente incurrir “en causales graves durante el pasado proceso electoral, sobre todo por no dar certeza a los mecanismos de recolección de los paquetes electorales”.

Ayer cuando el representante de Morena empezaba a intervenir en el punto nueve de los asuntos en cartera, el consejero Jorge Vallejo Buenfil pidió una moción de orden para plantear que no debería ni sesionar Pérez Moguel, porque hay ordenamientos que señalan que no podrán actuar como representantes de partidos quienes sean candidatos, como es el caso del morenista, aspirante a regidor electo en Mérida.

El representante de Morena trató de defenderse argumentando que ya no era candidato, sino un regidor electo, puesto que la elección en la que participó no fue impugnada y quedó firme, pero no le dieron oportunidad de exponerlo, ya que de inmediato la consejera presidenta le respondió que no debe de estar en la sesión, que se presente su suplente, y ya no le permitieron intervenir.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Aparte de esa situación lo único que se presentó fuera de lo normal, fue precisamente el punto que intentaba discutir el de Morena, correspondiente a la entrega del informe que rinde la comisión temporal de seguimiento al convenio y plan integral del proceso electoral concurrente 2020-2021 con el INE, que no fue aprobado, y eso no había sucedido antes.

En este que fue el único de los 10 informes que no se aprobó, María de Lourdes Rosas dijo que la consejera María del Mar Trejo Pérez como presidenta de esa comisión le envió un escrito en el cual dice que el pasado lunes los integrantes de esa Comisión decidieron por unanimidad no aprobar el proyecto de informe mensual que les presentó Hidalgo Armando Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del instituto.

La presidenta del consejo agregó que sus compañeros consejeros decidieron no aprobar en la comisión este informe, porque “no se ajusta a los requerimientos metodológicos de estructura y contenido señalados en el Plan de Trabajo de esta Comisión, lo anterior debido a que la información presentada es deficiente en la certeza requerida y no cumple a cabalidad con su objetivo de indicar el grado de avance de cada uno de los procedimientos y actividades en los planes y calendarios de las correspondientes etapas asociadas a su ejecución de los procesos”.

María de Lourdes Rosas añadió que en la citada comisión se acordó que, “al no contar con suficientes datos congruentes, objetivos y que brinden certeza se instruyó al secretario técnico de la Comisión, que formule un nuevo proyecto de informe que se ajuste al citado Plan de trabajo que, en caso de aprobarse, será presentado en la próxima sesión del Consejo General”.

De los 10 informes (cinco fueron del mismo secretario ejecutivo) que se presentaron en la sesión de ayer, sólo este que preside la consejera María del Mar Trejo no se aprobó, y al no haber asuntos generales, esta sesión que inició alrededor de las 12 horas fue clausurada a las 12:28.

