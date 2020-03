Covid-19 golpea a los tendejones

Pedirán un apoyo especial a la CFE por la emergencia

Las medidas que se han tomado para hacer frente a la epidemia del coronavirus Covid-19 tienen impacto en los tendejones y las tiendas de la esquina, que ven mermadas sus ventas al no haber solvencia económica en su clientela, afirma Jorge Cardeña Licona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope-Servytur) en Mérida.

El dirigente indica que muchas empresas se están viendo afectadas por la contingencia y algunos comercios se ven en la necesidad de cerrar sus puertas o de hacer recorte de personal.

“A la larga, esto viene a perjudicarnos y hace que bajen nuestras ventas en un 20, un 30 y hasta un 40 por ciento, porque no hay solvencia económica”, enfatiza.

No obstante, hace notar que el mayor problema para los agremiados de la Canacope siguen siendo los elevados pagos de la energía eléctrica y por eso solicitarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un subsidio u otro apoyo especial en esta etapa de emergencia.

“Vamos a ver con la Comisión de qué manera nos puede ayudar en esta contingencia”, subrayó. “Nos será muy difícil cubrir las tarifas porque toda esta situación repercute en el pequeño comercio”.

Jorge Cardeña asumió la presidencia del consejo directivo de la Canacope-Servytur Mérida apenas el miércoles pasado, en sustitución de Landy Pech Pérez.

Ninguna escasez

Durante una entrevista, señala que no hay escasez de productos básicos y los tendejones y tiendas de la esquina se conservan surtidos porque los proveedores les siguen abasteciendo como de costumbre.

“Conmino a la gente a que no haga compras de pánico en los supermercados, como se hizo con el papel higiénico, que se termina vendiendo a un precio más caro”, agrega. “Los pequeños comerciantes no estamos lucrando con las necesidades de la gente... Hemos exhortado a nuestros agremiados a que traten de mantener sus precios”.

Cardeña Licona dice que los consumidores pueden seguir yendo a las tiendas de la esquina con la seguridad de que no hay abusos y de que seguirán recibiendo un trato personal y de confianza.

Además, prosigue, saben que están entre vecinos, que no tendrán que enfrentarse a las aglomeraciones de los supermercados y tampoco estarán expuestos al peligro de contagio del coronavirus.

Incluso, señala que los afiliados de la Canacope han tomado sus propias medidas contra el Covid-19. En sus negocios ponen a disposición de sus clientes gel antibacterial para las manos, y en caso de que no consigan este producto o no lo tengan disponible por cuestiones económicas se les ha solicitado que dejen a la vista una cubeta con agua y detergente, para uso de quienes acuden a comprar.

Más adelante reitera que las pequeñas tiendas siguen recibiendo el servicio normal de sus proveedores, lo mismo de productos básicos que de pan francés, frituras y refrescos.

Si acaso, explica, en los últimos días se ha presentado un aumento en el precio del huevo, que pasó de alrededor de 27 a poco más de 30 pesos el kilogramo.

A una pregunta, recalca que la emergencia del Covid-19 afecta a todos: “Si el empleado de grandes empresas no trabaja, entonces no gana y no puede ir a comprar a la tiendita de la esquina”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Situación económica

La Canacope subraya que la carga más grande para sus socios son los cobros de CFE.

Apoyo de urgencia

“Hago un llamado a la Comisión a que nos dé un subsidio u otro tipo de apoyo cuando menos en estos meses de contingencia”, dice Jorge Cardeña Licona, nuevo presidente de los pequeños comerciantes, al hablar de las complicaciones que ha generado el Covid-19.

Los ponen en apuros

El dirigente añade que los cobros de la CFE siguen siendo muy altos y pulverizan cualquier margen de ganancia de los tendejones y las tiendas de la esquina, que algunas veces se ven en la necesidad de cerrar sus puertas por esa causa.

Sin ventas no hay dinero

También pide a la Comisión que considere la etapa de emergencia que se vive. Incluso, opina que un buen apoyo sería no cobrar en esta fase difícil o por lo menos otorgar un subsidio u otro apoyo especial. “Al no haber ventas no vamos a tener para pagar la luz”.

Inactividad temporal

La Canacope Mérida tiene alrededor de 400 socios. Sus oficinas de la calle 62 están cerradas temporalmente por la contingencia, hasta el 13 de abril.

Síguenos en Google Noticias