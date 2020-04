Covid-19 llegará eventualmente a todo el Estado

Susceptibles, todos

Mérida está convertida en el epicentro de los casos de coronavirus Covid-19 y las zonas con mayor contagio lo son por la mayor movilidad de sus habitantes, opinó el médico Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica y alergias.

Al analizar el mapa de enfermos confirmados de coronavirus en Yucatán y en Mérida, el doctor Baeza Bacab explicó que como capital del Estado, la ciudad de Mérida está convertida en el epicentro de la epidemia con 281 casos comprobados, hasta ayer, y recuerda que precisamente en la capital yucateca empezaron los contagios con los casos importados de Europa, principalmente España, y Estados Unidos vía Cancún.

“Esos casos iniciales fueron asintomáticos o con pocos síntomas, lo que ocasionó, como en otros países, que la infección se transmitiera a algunos de sus contactos, ya que al tratarse de un virus nuevo no tenemos inmunidad específica, por lo tanto, toda la población es susceptible; incluso, algunos de los contagios son de riesgo elevado por presentar padecimientos crónicos asociados, como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares e insuficiencia renal, entre otras, todas ellas muy comunes en la población yucateca.

Pero los contagios en Mérida no se distribuyen igual. Por ejemplo, en la zona de Caucel hay 16 casos confirmados y en zonas habitacionales de igual tamaño, como Francisco de Montejo, Las Américas y Los Héroes, son mínimos.

Ante este fenómeno, el doctor Baeza Bacab dijo que la ciudad tiene una división artificiosa en sus colonias y fraccionamientos porque la división entre una y otra es solo de una calle, de modo que no existe una división real por colonias y por ello hay contagios en los cuatro puntos cardinales, pero la distribución es más homogénea en la zona nororiente porque hay mayor movilidad de las personas.

Con este panorama de enfermos de coronavirus, ¿en todo Mérida, en especial la zona norte, donde se ve mayor brote, hay peligro de contagio?

“Nuevamente hay que mencionar que todos somos susceptibles y que el riesgo es mayor en los lugares donde hay mayor número de enfermos, y como mencioné, estamos en la fase de transmisión comunitaria”.

El centro de Mérida es otra zona con numerosos casos de coronavirus, aun cuando hay más comercios que viviendas. El especialista atribuye esta situación a la elevada densidad poblacional y movilidad de peatones generada por la concentración de gente en paraderos del transporte urbano y foráneo, lo que facilita la transmisión.

Respecto al número de casos en Valladolid, primer lugar en municipios del interior del Estado con 16 casos, el doctor Baeza Bacab insistió que no solo importa el tamaño de la población, sino la posibilidad de ponerse en contacto con el agente infeccioso. “Si estos núcleos poblacionales tienen pocos o ningún caso, esto se debe a la falta de la presencia del virus, pero en esta fase 3 es cuando la transmisión se ha vuelto comunitaria y las colonias de la periferia de la ciudad, los municipios conurbados con Mérida y las ciudades del interior del Estado tendrán la posibilidad de tener un mayor número de casos por la movilidad de las personas entre estos núcleos”, aseveró.

Extremar precauciones

El entrevistado destacó que la mayoría de los municipios del interior del Estado tienen cero contagios y se deben extremar las precauciones para que se mantengan así.

¿El elevado número de contagios en Valladolid es por su cercanía y contacto de personas procedentes de Quintana Roo?

“El número de habitantes es importante para la generación de una epidemia, pero no es el único factor, también interviene el número de personas susceptibles, el mecanismo de transmisión, y la presencia de un agente infeccioso nuevo”, destacó.

“No se puede afirmar que la sola cercanía a Quintana Roo sea la causa del mayor número de casos en Valladolid, aunque es una hipótesis interesante, ya que hay una relación laboral muy importante entre Valladolid y Quintana Roo, un estado con una elevada tasa de enfermos (650 casos positivos y 85 defunciones, o sea una letalidad de 13%), quienes podrían transmitir la infección si tuvieran una movilidad importante hacia Valladolid”.

En cualquier núcleo

Se le plantearon los casos de Progreso y Tizimín, que solo tienen un caso confirmado de Covid-19 cada uno, y si sus estrategias de contención funcionan mejor.

“Hay que insistir en que todos somos susceptibles, de tal manera que la enfermedad se va a presentar en cualquier núcleo de población independientemente de su tamaño, por lo tanto, si no existe la enfermedad es porque no han llegado personas enfermas o porque los enfermos estén presentando una cuadro clínico muy leve o definitivamente sin molestias”, explicó. “Pero, como he dicho, dado que todos somos susceptibles, lo más probable es que la movilidad de los pobladores y visitantes no haya llevado la infección todavía a esos lugares”.

El doctor Baeza Bacab pidió respeto para todo el personal de salud que trabaja en las clínicas y hospitales porque no son la causa de la epidemia, son aliados para combatir la enfermedad y todos están ayudando a controlarla, y en muchos casos a salvar una vida exponiendo la propia.

Finalmente, recomendó a todos quedarse en casa y aplicar todas las recomendaciones sanitarias dispuestas porque solo así se podrá disminuir el número de enfermos y controlar la epidemia.— Joaquín Chan Caamal

Consideraciones y consejos

Manuel Baeza Bacab, experto en inmunología y alergias, habla sobre el Covid-19.

”Todos nos enfermaremos”

“Primero, todos somos susceptibles de enfermarnos. Algunos, además, son susceptibles a una enfermedad grave por padecer enfermedades crónicas”, subrayó. “Esto significa que todos, en meses o años, nos vamos a enfermar irremediablemente a menos que dispongamos a mediano plazo de una vacuna. Lo verdaderamente importante, es no enfermarnos al mismo tiempo para no saturar los servicios de salud y tener la oportunidad de recibir atención médica si desarrollamos una enfermedad grave.

Transmisores sin saberlo

Segundo, se trata de un virus nuevo que se transmite de persona a persona y en algunas ocasiones por fómites (objetos) contaminados por los enfermos, los vectores y el aire no lo transmiten. Por tanto, el riesgo no radica en respirar el aire de Mérida y de Yucatán, sino estar en contacto con personas enfermas, insistiendo en que la gran mayoría de los individuos afectados no tienen síntomas, pero tienen la misma capacidad de transmitir la enfermedad, aunque son más peligrosos pues al considerarlos sanos podríamos no tomar precauciones para prevenir”.

Disminuir la movilidad

“Si queremos evitar la transmisión de Covid-19 y disminuir el número de casos es de primordial importancia aceptar y cumplir las medidas propuestas por las autoridades, como mantener la sana distancia, las medidas de higiene, utilizar cubrebocas en lugares públicos y resguardar a la población en riesgo”, precisó.

“Si queremos evitar la presencia de la enfermedad en otros municipios, es muy importante disminuir la movilidad de las personas, suprimiendo las actividades no esenciales, evitando, en lo posible el contacto entre los municipios con mayor número de casos y los que no tienen enfermos”.