Covid en escuelas de Yucatán: cierran 150 salones por contagios

MÉRIDA.- Después de 30 días de iniciado el ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría Estatal de Educación de Yucatán ya cerró unos 150 salones por contagios de Covid en escuelas de Yucatán.

El titular de la Segey, Liborio Vidal Aguilar, informó que los cerca de tres mil planteles educativos están funcionando. Alrededor del cinco por ciento de los salones se han cerrado por casos de contagios. Hasta el momento la dependencia no ha cerrado escuelas, pero sí algunas aulas escolares durante un lapso de 14 días, confirmó.

"Hay centros educativos cerrados, esto es debido a la falta de servicios y no por efectos de la pandemia. En algunos casos las escuelas no tienen energía eléctrica, agua potable o servicios indispensables de aseo, por ello, no están funcionando. La dependencia está atendiendo estas necesidades que han sido demanda de los padres de familia", reveló en entrevista con El Universal.

El funcionario señaló que en apoyo de los maestros se está realizando el seguimiento de protocolos sanitarios en las escuelas de nivel básico para evitar contagios de Covid en escuelas de Yucatán. Esto ha permitido que los reportes de aseo y biosanitarios para los niños sean estrictamente controlados.

Vidal Aguilar dijo que la Segey está en permanente contacto con directores y docentes para conocer las condiciones que se han presentado en las aulas con los turnos escolares que se han escalonado. También ha recibido opiniones de padres de familia para acudir de manera inmediata ante algún requerimiento de orden sanitario que se presente.

El secretario manifestó que en días pasados, acudió a la ciudad de México a realizar gestiones de recursos para escuelas comunitarias. Añadió que unas 300 escuelas resultaron afectadas por la tormenta, no solo por inundaciones, sino caída de árboles y otros desperfectos en la infraestructura que tienen.