Salud, educación y economía, sectores golpeados por el Covid en Yucatán

MÉRIDA.- Este 13 marzo se cumplió un año de que la pandemia de Covid llegó a Yucatán y, como pasó en todo el mundo, agarró en curva a la sociedad, a las familias y al gobierno. También puso en jaque el modelo económico, educativo y de salud.

A propósito del aniversario del primer caso de coronavirus detectado en el estado, Diario de Yucatán realizó una transmisión especial, en la que tres especialistas informaron sobre los impactos de este virus en los sectores que involucran a la sociedad.

Para el enfoque económico participó el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, en salud habló el especialista en inmunología clínica Manuel Baeza Bacab y en educación el licenciado Elías Dajer Fadel, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares.

La influencia de la pandemia en la economía

Desde la óptica del analista de la Facultad de Economía de la Uady, el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, la pandemia primero trastocó a las familias que vivieron un confinamiento en sus hogares y un terror a la enfermedad y luego a las estructuras productivas porque las empresas tuvieron que adecuar sus procesos productivos, rotar o despedir al personal y recurrir a las ventas digitales.

Las familias readecuaron sus hábitos de consumo y priorizaron el gasto del ingreso, los trabajadores mantuvieron sus empleos en las condiciones acordadas con sus patrones y quienes lo perdieron usaron su ingenio para subsistir.

Medidas inéditas en Yucatán frente al Covid

El gobierno estatal y municipal aplicó medidas nuevas e inéditas restrictivas y destinó millones de pesos para paliar el problema a corto plazo, pero los apoyos gubernamentales se estancaron cuando todavía no se supera las crisis generadas por la pandemia.

Foto: archivo

En entrevista con Diario de Yucatán, el doctor Rodríguez Cedillo reconoció que nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia, que tuvo en sus inicios un impacto demoledor en los ingresos de todos. La falta de capacidad de ahorro limitado impactó a la economía yucateca. Todos pensaron que la pandemia sería temporal y para junio de 2020 habría pasado

“Los empresarios tenían una dinámica tradicional y de rutina, no esperaban un impacto como este, el gobierno estuvo atento y en la medida de lo posible aplicó las estrategias pensando que era temporal, que en junio se había abierto la economía y con las vacaciones de verano habría una recuperación”, señaló Rodríguez Cedillo.

“Al día de hoy no está abierta toda la economía, hay sectores que todavía siguen en situación precaria. En estos momentos estamos en un bache sobre qué hacer porque Yucatán sigue en semáforo naranja, no se ha movido de ese estatus desde junio, a diferencia de otras entidades del país que ya mejoraron”, añadió.

En su opinión, el doctor Rodríguez Cedillo reconoció que no será fácil ni rápido salir de este bache porque en Yucatán hay una ausencia de un modelo de crecimiento y desarrollo económico.

“Hay que repensar en un nuevo modelo económico que tome en cuenta las características del estado, los activos tangibles e intangibles, que tome en cuenta la capacidad de hacer frente a los vaivenes internacionales”, dijo.

Los indicadores económicos de Yucatán son interesantes porque la economía casi cayó a cero y ahora con el mínimo crecimiento se manifiesta con altos logros. Sin embargo, el proceso de recuperación del Estado está muy aislado al panorama nacional y las perspectivas de organismos independientes no disminuyen su expectativa de crecimiento para México más allá de 2024.

Negocios informales detonan en la pandemia

En esta lucha de sobrevivencia económica en el marco de la pandemia ha detonado la informalidad en Mérida, como una forma de tener ingresos para cubrir las necesidades de la familia.

Foto: archivo

“Esto de la informalidad es una condición natural de una crisis económica y lo grave de esta situación es que quienes están en este tipo de economía no tienen una red de protección social, no tienen un empleo solvente, no pertenecen a una empresa sostenible que le asegure un futuro con una jubilación y los niveles de ganancias son mínimos”, explicó Rodríguez Cedillo.

El analista de la Uady considera que la pandemia primero fue un problema gubernamental, luego un problema empresarial y a un año de su llegada ya es un problema social. Es decir, ahora la sociedad tiene una gran responsabilidad para el control de los contagios, en la reactivación económica y para que recupere su estatus económico.

El Covid castigó a Yucatán en mortalidad y letalidad

El Covid también ha castigado a Yucatán en mortalidad y letalidad porque la tasa de fallecimientos oscila entre el 7% y 10%, un porcentaje similar a los índices globales.

En el caso de los contagios, los principales detonantes han sido la movilidad social, derivada de los festejos colectivos y el incumplimiento de los protocolos sanitarios y preventivos que recomienda la Secretaría de Salud estatal y federal. Al 28 de febrero de 2021, Yucatán registró 32,624 casos de coronavirus confirmados y 3,472 fallecimientos.

Foto de Valerio Caamal.

De acuerdo con estadísticas recopiladas por el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica, entrevistado por el Diario, el número de casos, fallecimientos y porcentaje de letalidad en el Estado es el siguiente:

Marzo de 2020, 50 casos, cero fallecidos y cero letalidad; abril, 406 casos, 35 muertes y 8.6% de letalidad; mayo, 1,371 casos, 174 muertes y una letalidad de 12.7%; junio, 2,604 casos, 253 muertes y letalidad del 9.7%; julio, 5,396 casos, 700 muertes y letalidad del 13%; agosto, 5,161 casos, 833 muertos y letalidad del 16.1%; septiembre, 3,583 casos, 306 muertes y letalidad de 8.5%; octubre, 3,028 casos, 216 muertes y letalidad de 7.1%; noviembre, 2,322 casos, 168 muertes y letalidad de 7.2%; diciembre, 2,612 casos, 208 muertes y letalidad de 7.9%; enero de 2021, 3,219 casos, 253 muertes y letalidad de 7.8%, y febrero de 2021, 2,599 casos, 316 muertes y letalidad de 12.1%.

El doctor Baeza Bacab hizo un análisis del impacto de la pandemia en la salud de los yucatecos, en el cual aseguró que la medidas de prevención e higiene tuvieron una influencia positiva en el cuadro de enfermedades respiratorias y de influenza porque hay una baja de casos.

El plan de vacunación en Yucatán

Sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 que se aplica en estos momentos en el Estado, el doctor Baeza Bacab puntualizó que le parece inadecuado su manejo por parte del gobierno federal porque no ha vacunado a todo el personal de salud. Asimismo, dijo que la aplicación de las dosis en la población de adultos mayores de 60 años es lenta y eso representa un riesgo.

“En este año de pandemia habría que considerar que es un problema global, no solo tiene que verse como un problema de salud sino es un problema que ha pegado a la economía, a la educación y la salud”, destacó.

¿Qué influye en la letalidad del Covid en Yucatán?

Explicó que hay muchos factores que se involucran en esta letalidad, una respuesta simple es que el número de diagnósticos es bajo, que no se están realizando las pruebas suficientes para identificar casos leves o asintomáticos, con lo cual aumentaría el número de casos y disminuiría la de las muertes. Sin embargo, hay factores muy importantes como los demográficos, cuando la población está más envejecida, el número de muertes se incrementa.

Yucatán demuestra una tendencia al envejecimiento, tal como publicó el Diario con datos del Conapo.

“Hay quienes tienen miedo de consultar o internarse y eso retrasa su asistencia en el hospital y hace que lleguen en peores condiciones y con más probabilidades de morir”, recalcó el especialista.

Sobre las comorbilidades

“Se ha visto una respuesta individual al virus en cada paciente quizá por algún componente genético. Hay personas contagiadas con varias enfermedades como hipertensión o diabetes y se recuperan, hay personas sin comorbilidades que están sanos y mueren”.

Su análisis se enfoca en los contagios de Covid-19 y afirma que sólo basta ver la curva epidemiológica de los casos y los picos que surgieron cuando hubo bastante movilidad por los festejos tradicionales.

Futuras pandemias

Foto: Ramón Celis

El doctor Manuel Baeza Bacab no descarta que en el futuro surjan otras pandemias o enfermedades infecciosas virales desconocidas como el Covid-19, pero la mejor forma de evitarlas es la prevención. Y se está demostrando con las medidas sanitarias contra el coronavirus porque las infecciones respiratorias agudas y la influenza tienen una prevalencia muy baja en comparación con años anteriores y todo se debe a las medidas de higiene, al uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos constante. Incluso, no se han saturado los hospitales por enfermedades diferentes al covid.

Las vacunas ayudan, pero la protección se refuerza con la aplicación de los protocolos sanitarios. Por ejemplo, en esta campaña de vacunación contra el coronavirus se necesitan el doble de la población porque son dos dosis que recibe la persona y no se cuenta con el biológico. Además, se desconoce científicamente cuánto tiempo tardará la inmunidad contra el Covid-19 y si será para toda la vida.