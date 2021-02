Covid: fallida estrategia

Coparmex, por un cambio de rumbo ante la pandemia

Después de exponer un balance breve del impacto de la pandemia de Covid-19 en México, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, subrayó categórico: “Cuando se lleva una estrategia y el resultado no es el adecuado, hay que cambiar la estrategia”.

“No estamos teniendo los resultados que deberíamos tener”, apuntó. “Japón tiene una población muy similar a la de México, de alrededor de 125 millones de habitantes. Cuando comparamos número de contagios y número de fallecimientos vemos que hay años luz en la estrategia frente al resultado”.

Y de inmediato citó los números de México: “Somos el primer país del mundo en fallecimientos de personal médico. El tercer país en muertos totales. Vamos muy lento en la aplicación de las vacunas. Simplemente, si nos remitimos a los resultados vemos mejores prácticas en otros países que hay que tomar”.

El líder empresarial concedió una entrevista a Grupo Megamedia poco antes de encabezar en esta ciudad, anteayer, la toma de compromiso de Fernando Ponce Díaz para un segundo período al frente de Coparmex Mérida.

En la plática abordó temas de la agenda nacional, como la iniciativa preferente de reforma a la Ley de Industria Eléctrica, los desafíos que plantea la pandemia de Covid-19, las perspectivas económicas, las elecciones de junio próximo, los proyectos “emblema” del gobierno federal, la relación de la iniciativa privada con la autoridad y las promesas oficiales de combate a la corrupción, entre otros.

Sobre la iniciativa preferente de reforma eléctrica, que ayer fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y ahora pasará a la Cámara de Senadores, el doctor Medina Mora puntualizó que Coparmex no está contra la reforma, pero así como se presentó la iniciativa le ven muchas deficiencias.

En primera instancia, enfatizó, la forma en que se presentó la iniciativa representa ir contra lo que establece la Constitución en cuanto a libre competencia.

Señaló otros dos inconvenientes. Uno es que en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá se establecieron compromisos sobre la libre competencia y hay inversiones de empresas extranjeras y nacionales acordes con lo firmado.

“No podemos ir en contra de lo que ya firmamos en tratados internacionales”, apuntó.

Otro inconveniente, prosiguió, es un criterio que estableció la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que recomendaba que se corrigiera la iniciativa.

“Finalmente, hay un criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó un documento que emitió la Secretaría de Energía en mayo del año pasado... Resulta que la iniciativa preferente toma exactamente ese documento”, señaló.

“Desde Coparmex estamos a favor de una Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte”, abundó. “En el país necesitamos luz, todos queremos luz, y luz que sea accesible, que no sea demasiado cara. Necesitamos luz hoy, pero también necesitamos luz mañana”.

“Entonces lo que proponemos es que la Comisión Federal de Electricidad invierta, en primera instancia en almacenamiento. Tenemos posibilidad de comprar gas de Estados Unidos, sobre todo de Texas, a precios muy bajos, pero cuando hay condiciones como las que tuvimos la semana pasada los precios se van a las nubes. Si invertimos en almacenamiento podemos tener almacenado ese gas en nuestro país, de tal manera que lo usemos cuando suban los precios”.

El dirigente indicó que otra propuesta de Coparmex es que la CFE invierta en energías limpias, que son más baratas y van en sintonía con los cambios mundiales, para dejar de usar combustóleo y carbón a la hora de generar corriente eléctrica.

“Como decíamos, queremos luz. ¡Todos queremos luz hoy y mañana! Queremos que sea luz económica”, prosiguió. “Ya de por sí en esta zona la luz es más cara que en el resto del país. En Yucatán es más cara, un 17 por ciento más cara”.

También dijo que el riesgo que ve la Confederación en la iniciativa que aprobó ayer la Cámara de Diputados es que al darle preferencia a la energía que genera la CFE sobre otras energías más baratas se propiciará un aumento de tarifas.

“Van a subir los costos, y eso o se refleja en las tarifas o aumentan los subsidios”, manifestó.

En cuanto a los desafíos que plantea la pandemia de Covid, el presidente del sindicato patronal subrayó que los retos son para todos los países, porque se trata de una crisis mundial.

Sobre el caso de México dijo que la iniciativa privada plantea una revisión en dos estrategias del gobierno: la de prevención, para evitar más contagios, y la de corrección, es decir, la de vacunación.

“En ambas vemos espacios de mejoría”, dijo. “En la prevención, en lo que insistimos desde Coparmex es tener empresas seguras más que, digamos, algunos sectores seguros o esenciales. Es decir, podríamos tener un establecimiento en un sector esencial, por ejemplo una farmacia, donde podría haber más contagios si no cumple los protocolos. Entonces necesitamos que la farmacia cumpla los protocolos, igual que otro tipo de negocios que podrían ser considerados no esenciales pero que pueden funcionar siempre y cuando sigan los procedimientos”.

“Tenemos evidencia de empresas que han trabajado de manera presencial durante toda la pandemia sin contagios a partir del cumplimiento de los protocolos”.

Más adelante hizo un llamado a empresas, a ciudadanos y autoridades. A las primeras, a que sigan trabajando de manera remota los que puedan hacerlo, y las que tengan que hacerlo de manera presencial acaten los protocolos.

Exhortó a la ciudadanía a ser más consciente, porque los contagios se están presentando no en la reactivación económica sino en la reapertura social, en las reuniones familiares...

A las autoridades les pidió ser vigilantes, pues hay espacios públicos donde no se respetan los protocolos, como mercados, tianguis, unidades de transporte público y comercio ambulante.

En muchos de esos lugares, agregó, no se está respetando el uso de cubrebocas ni la sana distancia.

Sobre la estrategia de vacunación recalcó que también ven “espacios de mejoría” e hizo notar los grandes contrastes con otros países: en México, señaló. apenas se supera la cantidad de un millón 300 mil personas que han sido vacunadas, cuando en Estados Unidos se vacuna a millón y medio de personas al día. Israel ya completó la vacunación al 70% de su población.

“Es momento de voltear a ver otras prácticas, no podemos ir tan lento”, recomendó. “En ese sentido, como sector empresarial hemos ofrecido a las autoridades apoyarlas desde financiar, comprar, importar, distribuir y aplicar las vacunas. Al gobierno federal le hemos ofrecido que las empresas podemos hacernos cargo de la vacunación de los 20 millones de mexicanos que están dados de alta en el Seguro Social mediante nuestras empresas”.

Medina Mora Icaza reiteró que cuando una estrategia no arroja los resultados adecuados hay que cambiarla, y México tiene que voltear a ver estrategias exitosas.

También se refirió a malos ejemplos que deben acabar. Todos los funcionarios públicos, indicó, deberían usar el cubrebocas. Cuando los ciudadanos ven que ellos no los utilizan piensan que no es algo importante. Cuando ven que esos funcionarios no respetan la sana distancia también piensan que no es algo importante (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

