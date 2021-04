“Covid me dio fuerte, aunque no llegué al hospital”

La inmunización contra el Covid-19 avanza “en orden”

Un ir y venir de personas se vio en las inmediaciones de la Secundaria Técnica 66 en la colonia Santa Rosa, que se habilitó como centro de vacunación contra el Covid.

Al igual que los otros 15 puntos instalados en Mérida, la gente comenzó a llegar antes de las ocho de la mañana y la afluencia se mantuvo a lo largo del día.

Para las dos de la tarde aún se veía a un gran número de personas en el interior del colegio donde, además de personal de salud, apoyaban empleados de los tres niveles de gobierno, incluyendo policías y militares.

A esa hora salió Reyna Isabel Herrera, contenta de haber recibido la vacuna aunque un poco cansada porque tuvo que esperar seis horas. Afirmó que llegó a la escuela a las ocho de la mañana.

“Tarda un poquito porque te tienen que enfilar, te toman la temperatura, tus datos, la presión y luego que te vacunan tienes que quedarte un rato para ver si no pasa nada; como soy diabética y padezco de la presión me tuve que quedar un rato más”, dijo la mujer, a quien hace unos meses le dio coronavirus.

“Me dio la enfermedad y lo libré. Me vi remal, pero cuando no es tu hora no te vas, sí me dio fuerte, aunque no llegué al hospital, en mi casa me quedé”.

La señora Reyna indicó que no le dolió la vacuna. “Todo normal y nos dijeron que podemos comer todo normal, menos cerveza”.

Gonzalo García Pichardo también reconoció sentirse bien después de haber recibido la vacuna. “Ni lo sentí, pero me quedé a esperar 30 minutos para ver si tenía una reacción”.

Sobre las personas que no se animan a vacunarse, indicó que sus razones tendrán. “Si hay temor por la vacuna es porque sienten algún malestar. Yo mismo pensé desde un principio que esta es una vacunación de desviejadero”.

“Viendo las cosas, como está la situación, veo que somos muchos jubilados, entre esos yo, que nos están manteniendo y en un momento sí da de pensar que es para ahorrar una ‘lanota’. Y así como yo, lo piensan y por eso no se animan”.

Elda Medrano y Barceló, quien llegó a la escuela a las 12:30, media hora antes de su cita, admitió que antes de que llegue la vacuna sí estaba temerosa.

“Ahorita ya me siento más tranquila porque prácticamente dicen que no te dará eso, a ver si es cierto”, comentó la señora, tras indicar que cuando le aplicaron la dosis sintió un poquito de dolor.

Hernando René Góngora Pérez comentó que la vacuna es una esperanza después de tanto tiempo de espera.

El señor, quien tiene problemas de audición y llegó acompañado de su hijo, relató que esperó una hora y media desde que llegó hasta que le aplicaron la vacuna, luego tuvo que esperar otros 30 minutos para asegurarse de que no tuviera ninguna reacción.

“Me parece muy bien que por fin nos vacunemos, ahora queda esperar la segunda dosis. No nos dijeron cuando, pero que nos avisarán”.

En la primera jornada de vacunación contra el coronavirus entre adultos mayores de Mérida, el gobernador Mauricio Vila Dosal acudió ayer al módulo habilitado en la Secundaria Técnica 66, a fin de supervisar el proceso.

Junto al coordinador estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, y el titular de la Secretaría de Salud del Estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, Vila Dosal verificó que el procedimiento de administración de las dosis se lleve al cabo sin mayores contratiempos, como ocurre en los otros 15 módulos instalados en la capital yucateca.

Durante la visita de Vila Dosal a este sitio, se informó que hasta el momento los 16 módulos de vacunación habilitados en la ciudad funcionan en forma ordenada.

Se han presentado algunos incidentes menores debido a que es el primer día, pero hasta ahora todo se desarrolla con normalidad y la aplicación de las vacunas se realiza como estaba programada.

En la secundaria el gobernador observó que se le aplique la dosis a Dolores Alicia Alcocer Carrillo, vecina del fraccionamiento Jardines de Miraflores, quien comentó que se siente más segura.

“Me siento bien y tranquila luego de recibir la vacuna, porque ahora que me la aplicaron estaré más protegida para hacer ciertas actividades”, expresó la mujer de 87 años de edad.

De igual manera, Gabriel Campos Segovia platicó con el gobernador, a quien le externó la seguridad que siente luego de que personal de enfermería le aplicó la vacuna contra el Covid-19.

“Me siento más seguro ahora que me pusieron la dosis contra el coronavirus. Estaba dudoso de ponérmela porque temía que hubiera alguna reacción, pero era un miedo infundado, porque la recibí hace un par de minutos y todo está bien”, enfatizó el meridano.

En presencia del comandante de la Base Aérea Militar Número 8, general de ala piloto aviador Juan Ángel Jardón Aguilar, el gobernador aprovechó para agradecer al coordinador estatal para la Vacunación por el trabajo coordinado que se ha realizado en conjunto con las Secretarías de Salud estatal, de Bienestar, de Marina y con las Fuerzas Armadas.

Para el proceso de vacunación a los adultos mayores de Mérida se están destinando 129,600 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca que forman parte del cargamento 144,760 dosis que llegaron al estado el pasado domingo 4 de abril.

Se espera que durante este período de 13 días en los 16 módulos distribuidos en la capital se apliquen las dosis a 11 mil hombres y mujeres de 60 años y más.

Las sedes de vacunación en el centro, sur, oriente, poniente y norte de Mérida cuentan con la asistencia de personal de hospitales del sector salud, además de un área designada en forma especial para personas que usan sillas de ruedas.— IVÁN CANUL EK

Además, los sitios destinados como centros de vacunación fueron elegidos de forma estratégica para garantizar una distribución equitativa.

Durante esta visita de supervisión estuvieron presentes el subdirector de Salud Pública de la SSY, Carlos Isaac Hernández Fuentes; la directora del Centro de Salud Santa Rosa y coordinadora de vacunación en la Secundaria Técnica 66, Yazmín Karam Espósitos, y la coordinadora de brigada de la Secretaría de Bienestar, Guadalupe Grajales Martín.