Crea asociación para orientar a gente con lupus

Lucy Andrea Pérez Herrera estaba a punto de terminar el bachillerato cuando comenzó a sentirse mal. El dolor que sentía en sus articulaciones era tan intenso que consultó a un doctor.

Ella tenía 17 años y toda una vida por delante. Pensaba estudiar una carrera y formar una familia, entre otras aspiraciones.

El primer diagnóstico que recibió fue artritis juvenil, pero como luego empezó a presentar otros síntomas le hicieron nuevos estudios que dieron como resultado lupus, una enfermedad que hasta entonces era desconocida para Lucy.

Cuando el médico le explicó, Lucy sintió como que le echaron un cubo de agua de fría y solo atinó a decir: ¿por qué a mí?

Además, el pronóstico que le dieron no fue nada alentador. “Me dijeron que no iba a tener hijos ni realizarme en ciertas áreas”.

De eso han pasado 18 años, y Lucy no solo creció en el ámbito profesional al estudiar contaduría, sino también en el personal convirtiéndose en madre de dos niñas sanas.

Lucy cuenta que en ningún momento se dejó vencer y si bien se deprimió al principio se dio cuenta que si ponía de su parte y seguía todas las indicaciones su calidad de vida sería buena a pesar de que el lupus, conocido como enfermedad de las mil máscaras, no tiene cura.

La mujer se afilió a varias agrupaciones de ayuda hasta que hace siete meses fundó la asociación Lupus y Enfermedades Reumáticas en Yucatán, A. C.

“Lo hice para ayudar a las personas con este padecimiento y decirles que el tener lupus no es el fin del mundo”, indicó.

Su labor es difundir y hacer conciencia sobre la enfermedad que, se calcula, afecta a seis personas por cada diez.

Y es que, considera, uno de los principales problemas es la falta de información, lo que hace que muchas pacientes consulten en Google, donde les sale información de lo peor. “Muchas sienten que todo está perdido por lo que leen en internet, por eso en la asociación brindamos información y apoyo psicológico”.

Ayer martes, Lucy con su equipo viajaron a Valladolid para participar un simposio sobre la enfermedad y próximamente harán lo propio en Tizimín. “Queremos ayudar a más gente de municipios, donde hay más necesidad y menos llega la información”.

El organismo también ayuda con medicamentos a los pacientes de escasos recursos. “La verdad es que el lupus es una enfermedad muy cara que una persona de clase media a baja difícilmente puede costear, y lamentablemente al no tener para el medicamento el resultado es la muerte”.

Precisamente por ello, el mes pasado envió un exhorto al Congreso del Estado para que el lupus se incluya en el catálogo del Seguro Popular. “Estamos trabajando en ese y Yucatán es el tercero que lo hace junto con Nuevo León y Estado de México”.

“Lo que quiero con todo esto es que la gente sepa que el lupus no es el fin y que hay una vida por delante. En mi caso el diagnóstico fue desalentador, me habían dicho que no iba a hacer ciertas actividades, que ni hijos iba a tener, gracias a Dios he conseguido muchas cosas y ahora quiero ayudar”.— Iván Canul Ek