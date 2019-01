Crean un material para la curación del pie diabético 

Nuevo tratamiento para las heridas

A fin de proveer un tratamiento alternativo para la regeneración de piel que ayude a los habitantes de Yucatán, investigadores de la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) crearon una membrana que funciona como bandita adhesiva y ayuda a regenerar la piel y curar las heridas de manera rápida, a partir de la colágena de la medusa.

La doctora Nayeli Rodríguez Fuentes, investigadora Cátedras Conacyt adscrita a la Unidad de Materiales del CICY y asesora en este proyecto científico, detalló que este desarrollo serviría como tratamiento alternativo para la regeneración de tejido. Estas membranas (material similar a la “curita” o una pequeña esponja) sirven como un andamio donde las células de la piel humana pueden crecer y ser implantadas en las heridas. “Se colocan en la cavidad donde se encuentren las lesiones en la piel, para que este material pueda ayudar al paciente a que no pierda sangre y se consoliden las lesiones de forma rápida”.

También explicó que esta membrana proviene de la medusa, un organismo que tiene características estructurales similares a las de la piel humana, de modo que luego del análisis de morfología se descubrió su potencial para aplicarse a la regeneración de piel. Además, este organismo marino se encuentra disponible y cercano a las costas yucatecas, así que se aprovecharía este recurso natural para generar andamios que funcionen como tratamientos alternativos a enfermedades de la piel, principalmente, úlceras por pie diabético.

El proyecto participó en la Cohorte 2018 del Nodo Binacional de Innovación Sureste (NoBI Sureste), teniendo como líder investigador a la Dra. Nayeli Rodríguez Fuentes; como mentora de negocios a la licenciada Mabel Martínez Candelario, y como líder emprendedor al maestro Irving Fernández Cervantes. El maestro Irving Fernández Cervantes, quien originalmente planteó este proyecto y lo desarrolló como tesis de grado en el CICY, señaló que con este trabajo se promoverá que este tipo de productos mexicanos sean llevados al mercado y satisfagan una necesidad, principalmente, para aquellas personas de escasos recursos que no pueden acceder a tecnologías de importación.

Finalmente, señaló que este proyecto está en fase in vitro, donde se descubrió que el andamio generado en el CICY no es tóxico ni citotóxico y que está en posibilidad de ser fabricado a una cantidad adecuada para atención a nivel clínico. No obstante, reveló que se trabajará para hacer estudios de “biocompatibilidad in vivo” en animales de experimentación, como conejos, para en un futuro llegar a trabajar con humanos.