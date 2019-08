Crece la sordera juvenil

El uso excesivo de audífonos genera daño irreversible

Hay un marcado aumento en los casos de pérdida auditiva entre los jóvenes por el uso excesivo de audífonos, sin que éstos se percaten del problema, de forma tal que al llegar a los 35 ó 40 años ya tendrán un daño considerable que afectará su vida.

Así lo indica Naicy Nájera Solís, tesorera de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo (Ayproda). Asegura que los casos de afectación del sentido del oído en los jóvenes van al alza.

A su decir, la institución de la que forma parte realiza una campaña anual con la que buscan prevenir la sordera; como parte de aquella hacen estudios auditivos a entre 1,500 y 2,000 personas de diferentes edades, a lo largo de una semana.

En los últimos dos años han notado un incremento considerable de disminución auditiva en los jóvenes en esas mediciones, explica.

El rango de edad en la que notan pérdida auditiva es a los 25 años, y consideran se debe al uso inapropiado de audífonos, los cuales usan durante cuatro, seis o más horas del día, pues los utilizan durante los trayectos al transportarse para escuchar música o ver vídeos en el celular y al hacer ejercicio, entre otras costumbres.

Esto, destaca, genera un daño importante a la audición, sobre todo por el alto volumen en que suelen utilizar dichos aparatos.

Lo más preocupante es que los jóvenes no se dan cuenta de la pérdida auditiva, pues escuchan, pero no entienden lo que se dice, y como el avance es paulatino no le dan importancia.

El daño causado al oído no es reversible, por lo que si continúan con ese tipo de conducta sin hacer algo para detener la pérdida auditiva, a los 35 ó 40 años la afectación será mucho mayor.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Asimismo, enfatiza que muchas veces los familiares no hacen nada para ayudar a los adultos mayores con este problema, sino que lo normalizan, cuando ayudarlo con el uso de un aparato auditivo puede ser muy significativo para ellos, pues escuchar bien los ayuda a interactuar con los demás y no sentirse relegados.

Sobre Ayproda, precisa que tiene 28 años y desde hace 17 años realizan de manera anual la campaña de prevención de pérdida auditiva. Tienen vínculos con universidades de Oklahoma, Florida y Texas.

Durante el resto del año efectúan pruebas auditivas tonales a precios accesibles a la población.

La mayor parte de los pacientes que atienden es del interior del estado, quienes los conocen por las campañas que realizan.

Por la edad

Naicy Nájera Solís, tesorera de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo, indica que no hay una edad específica en que los adultos mayores comiencen a registrar una disminución auditiva, pues depende mucho de cada persona, costumbres y hasta la genética. No obstante, apunta que es común que órganos como el de la audición se deterioren por la edad.