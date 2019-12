Crece un 2% en este año

La Canirac local cerrará 2019 sin estancamiento

Contrario a lo que se esperaba, este 2019 no fue un buen año para el sector restaurantero que si bien no tuvo una desaceleración o estancamiento, apenas registró un crecimiento del 2%, aseguró Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán.

“A raíz del cambio de gobierno hemos sentido un poco desacelerada nuestra economía. Son diferentes aristas, pero no tuvimos la misma inercia de crecimiento que habíamos visto los últimos años”, señaló la líder empresarial, tras aclarar que si bien el sector no está estancado, el crecimiento no es el deseado.— Iván Canul Ek

Un factor que ayudó este año a la Canirac fue participar en festivales y eventos oficiales.

Obstáculos en cascada

Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Canirac en Yucatán, reconoció que desde mediados del año pasado empezaron a notar las complicaciones a partir del alto costo en las tarifas eléctricas y tras lo cual “vinieron como cascada otros temas”.

