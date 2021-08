Crecen índices de la violencia: la pobreza y el Covid-19, retrasan la educación

Orlando Lara Ojeda, director del Pacto del Golfo, expuso que la pandemia del Covid-19, la violencia y la pobreza son los retos con los que se regresa este 2021 a clases.

A menos de una semana del estipulado regreso a clases, aún no hay garantía de gozar de la accesibilidad educativa sin pagar las consecuencias sanitarias de la pandemia, planteó.

El mayor reto para el sector educativo se presentó desde hace más de un año mientras las escuelas del estado y del país han permanecido cerradas como medida de prevención ante el Covid-19, por lo que el gobierno federal y varias televisoras firmaron un convenio de colaboración para la transmisión de contenido educativo para el ciclo escolar 2020-2021, expuso en un documento.

En ese entonces, mediante el extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, anunció que gracias al convenio firmado brindarían el servicio a 30 millones de alumnos desde seis canales de televisión.

Sin embargo, la realidad social presente en nuestra comunidad está muy alejada de lo idóneo y por mucho de lo esperado, como resultado tenemos los índices de deserción escolar más altos en toda la historia de México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirma que la pandemia acrecentó la falta de recursos que lamentablemente caracterizan a los estudiantes mexicanos, se refirió. Estamos hablando de 5.2 millones de estudiantes de 3 a 29 años no se inscribieron al presente ciclo escolar, lo que sobrepasó la estimación de la SEP que calculaba que 2.5 millones de alumnos abandonarían las aulas.

Yucatán no es ajeno a este problema. La Secretaría de Educación estatal (Segey) reveló que el nivel de deserción en primaria es del 0.50% y a nivel secundaria es de 2.70% comparado con años anteriores. Estamos hablando de casi el 40% desde 2015 y un pico máximo en estos ciclos con pandemia.

De los 415,242 estudiantes de planteles públicos de nivel básico, 62,788 alumnos de preescolar, en forma intermitente se ha entablado contacto con 9,624 y con 5,406 están fortaleciendo ese acercamiento.

En primaria 210,309 estudiantes están en constante interacción con sus profesores, 11,603 lo hacen en forma esporádica y 7,000 se encuentran en proceso de ser ubicados por los mentores. A nivel secundaria, 98,128 siguen activos; es decir, se han presentado regularmente a sus clases virtuales.

Si nos apegamos a las estadísticas proporcionadas por el gobierno estatal, estamos hablando de alrededor de 200 escuelas cerradas este nuevo ciclo escolar.

Respecto a la violencia, el abogado Valentín Peña Marrufo, representante de En Casa Asociación (que también es parte del Pacto del Golfo y tiene la misión de fomentar la salud, alimentación y crianza segura en la niñez yucateca), menciona que dar seguridad a los padres de familia sobre la salud de sus hijos durante el tiempo en la escuela es el principal eje de acción para un retorno exitoso a clases.

Ello, sumando el índice de violencia doméstica que se ha disparado en el estado a raíz del confinamiento, ejerciendo mayor estrés por aprender y huir de la situación familiar.

Concuerdo perfectamente con esto, expuso Orlando Lara.

La salud mental va de la mano con la educación y la accesibilidad que se tiene a la misma, por eso cuando se trata de evidenciar números rojos, es obvio y lamentable que en Yucatán los estudiantes de las zonas rurales son los que se han visto más afectados.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Lo anterior, dijo, debido a la brecha económica y de accesibilidad tecnológica, a futuro solo irá haciéndose más grande este problema que se puede focalizar desde ahora, urge un plan de emergencia educativa que considere la accesibilidad tecnológica y el acompañamiento escolar sin necesidad de una escuela.

Existen comunidades en el interior del estado que tienen escuelas precarizadas, improvisadas y lejos de lo que se piensa como idóneo, lejos de lo que pensaron las autoridades.

Dentro de Yucatán existen muchas realidades que se invisibilizan cuando hablamos de “escuela en línea” y de “regreso a clases seguro”.

Existen tantas realidades en el estado, contemplarlas puede ser el pilar fundamental para evitar que este problema siga creciendo porque si bien el derecho a la educación es importante, el derecho a la vida lo es aún más. Y el regreso a clases presenciales apresurado y sin tomar en cuenta las necesidades sociales más graves y la situación real del país sería en extremo cuestionable, apuntó.

Lo que me parece prioritario es considerar una tercera opción en este regreso a clases, en la cual la prioridad sea flexibilizar la educación para llegar a todos los hogares, especialmente a los que tienen menos oportunidades, pero esta vez en forma digna.

Este regreso a clases es histórico no solo por el Covid 19, sino también porque la violencia familiar y la pobreza están en las cifras más grandes de toda la historia de México, pero irónicamente con la cifra más baja de alumnos recibiendo este “regreso a clases”.

Estamos presionando y si ejercemos esta presión lo único que logramos es privilegiar un sector educativo y a todo el otro sector que necesita mayor acompañamiento, mayor promoción a la salud mental, estaríamos obligándolo a desertar.

¿Todavía no es momento, hay que esperar un poco más? Claro, todavía no es momento, todas las medidas sanitarias no brindan un marco de referencia, necesitamos flexibilizar la educación para tener un regreso a clases exitoso que considere la realidad en México.

También comentó que las cosas que se planean desde alto son incapaces de ver a los que están más abajo.

El problema de establecer políticas desde muy arriba es que se está tan alto en la pirámide que es casi imposible ver a los que están más abajo y quienes realmente pagamos el precio por gozar de la educación.

“Creo que cuando hablamos de educación hay que tener una perspectiva mucho más global para entender este fenómeno que estamos viviendo”, expuso.

Asimismo, indicó que tienen datos compartidos y similares con la Segey; sin embargo, la idea es hacer llegar esta investigación a muchos más agentes educativos.

Pacto del Golfo es una organización, una alianza que se produjo en diciembre de 2019 con la idea de abatir problemas sociales que este momento está enfocándose en lograr la creación de proyecto en conjunto.

En el Pacto del Golfo hay 57 organizaciones civiles que ya tienen diferentes años y diferentes trayectorias y en entidades que colaboran en forma conjunta: Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Campeche y Jalisco.

Orlando Lara es jefe del departamento de Jóvenes Políticos de América Latina, especialista en educación y escritor.

Más allá del salón

“No solo estamos hablando de la única situación del espacio que contempla el aula. Estamos hablando del transporte público, de las caminatas, del ingreso que se necesita para tener desayunos, almuerzos para los estudiantes. Todas las personas somos actores sociales en el marco de la educación: los padres, la sociedad en general, los estudiantes, los maestros, etcétera, entonces es muy importante tomar en cuenta no solo las aulas como algo físico, sino todo lo que conlleva que nuestros estudiantes salgan de casa y lleguen a las aulas”, apuntó.