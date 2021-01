Crecen las quejas en Condusef

Interponen 7,666 controversias en territorio yucateco

Hace un año la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer un informe en el que daba cuenta de que tan solo en 2019 tuvo conocimiento de 7,666 controversias promovidas en Yucatán por parte de particulares contra diversas instancias financieras entre bancos, instituciones crediticias, aseguradoras, etcétera.

Puede consultar el informe en www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-atiende-7-666-controversias-en-yucatan-durante-2019.

Las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado fueron estas:

Consumos no reconocidos, con 1,026 reclamaciones; solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada; con 472; solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida, con 464 asuntos, y actualización de historial crediticio no realizada, con 461 asuntos, que en conjunto representaron el 31.6% del total.

El informe revela que en el 86% de los casos las quejas fueron interpuestas por adultos mayores y que en la capital yucateca ocurrieron los hechos que propiciaron 6,348 del total de las denuncias en la entidad.

El crecimiento en el número de controversias presentadas ante Condusef en Yucatán respecto a 2018 fue de 21.3%.

Asimismo, el informe de Condusef hace un desglose detallado del tipo de controversia, así como las instancias sobre las cuales pesan las quejas de los usuarios.

La actualización de la información al 2020 podría registrar importantes variaciones al alza debido a que el uso de instrumentos financieros y bancarios, así como el comercio electrónico y las compras en línea, han tenido un repunte como consecuencia de la pandemia de Covid 19.

En las últimas semanas el Diario ha dado cuenta de algunos casos que lectores nos han compartido sobre cómo sus cuentas bancarias han sido saqueadas por compras en línea o disposiciones en cajeros automáticos, operaciones que no reconocen o no hicieron.

En la totalidad de esos casos los bancos no se hacen responsables de los hechos ni los apoyan u orientan. En el peor de los escenarios, los responsabilizan a ellos del mal uso de sus cuentas y medidas de seguridad.

Los entrevistados refieren también que han llevado sus denuncias ante la Condusef en Yucatán; sin embargo, señalan que esta instancia les da cita para ser atendidos a finales de febrero porque, según les dicen, como los de ellos hay muchos casos que se dan en el estado.

El reportero solicitó a Condusef una entrevista para ahondar sobre el tema, solicitud de la cual aún se espera respuesta.

El informe presentado por esta comisión sobre las controversias en Yucatán durante 2019 refleja la complejidad del problema y la frecuencia de los casos que, casi siempre, son en perjuicio del patrimonio de adultos mayores, jubilados y pensionados, que ven saqueadas sus cuentas bancarias sin que nadie pueda evitarlo y mucho menos remediarlo.— Emanuel Rincón Becerra / Agencia Informativa Megamedia

De Mérida son la mayoría de las controversias en Yucatán, con 6,348 en 2019, un 17.5% más respecto al año anterior, le siguen Progreso con 156 y Kanasín con 136.

La incidencia de quejas fue exponencialmente mayor en Ticul y Valladolid, con 75 y 69 controversias promovidas y que representaron un alza comparado con 2018 de 141.9% y 164.4%, respectivamente.

Más del 50% de las controversias promovidas en Yucatán fue en contra de la Banca Múltiple.

Trans Unión de México, BBVA Bancomer, Banco Nacional de México y Banca Mercantil del Norte representan más del 41% de las controversias.

En 2019 Trans Unión de México tuvo 959 controversias en Yucatán, 4.3 menos que en 2018: por número de controversias BBVA Bancomer aparece con 854, 31.7% más que el año anterior; Banco Nacional de México, 850, 33% más que un año antes, Banco Mercantil del Norte tuvo 487; Banco Santander México, 187; y HSBC México, 410, lo que les representó incrementos del 18%, 29%, 24.6% de un año para otro respectivamente.

Scotiabank Inverlat pasó de 169 controversias en 2018 a 298 en 2019, un aumento de 76.3%. Fue el banco en Yucatán con el mayor porcentaje en crecimiento por número de controversias de un año para otro.

Los productos más reclamados en Yucatán han sido tarjetas de crédito y tarjetas de débito con el 48% de las reclamaciones.

En 2019 hubieron ante Condusef 1375 controversias por tarjetas de crédito y 939 por tarjetas de débito, 15.5% y 51.2% más respecto a 2018, respectivamente.

Otros productos reclamados que vieron incrementadas las controversias en Yucatán fueron créditos personales, 716 casos, 39% más; seguros de vida individuales, 541 quejas, 173.2% más; cuenta de nómina 228 reportes, 57.2% más; cajero automático, 223 casos, 65.2% más; cuentas de cheques, 218 controversias, 44.4% más y créditos automotrices, 201 controversias, 11% más que el año 2018.

Los adultos mayores en Yucatán presentaron en 2019 unas 417 controversias por tarjetas de crédito, 353 por créditos personales, 289 por tarjetas de débito y 104 por créditos de nómina.

Para cualquier cualquiera duda o consulta las personas que deseen interponer controversias a raíz de afectaciones a su patrimonio por parte de instituciones financieras pueden poner en contacto con Condusef.

Puede comunicarse al Centro de Atención Telefónica 55-53-400-999 o a la Dirección de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera 5448-70-00 extensión 6143.

Igual puede visitar la página www.gob.mx/condusef; el Twitter @CondusefMX, el Facebook “Condusefoficial”, Instagram @condusefoficial y Youtube “CondusefOficial”.

De un vistazo

Por municipios

