Luis Betancourt niega ligas con Rafael Acosta

El magistrado agrario Antonio Luis Betancourt Sánchez, quien es acusado de corrupción por unos 200 ejidatarios, afirmó que está en la mejor disposición de aclarar las cosas y dijo que no permite que la gente lo manipule. Y esta molestia campesina es porque vino a poner orden en Yucatán.

Preguntado sobre el cambio de fecha de audiencia del 13 de agosto al 10 de mayo y la multa a la Dirección de Asuntos Agrarios, el magistrado respondió que no lo recordaba y que impone muchas multas.

“Ahorita todavía no se ha fallado, ¿crees que me voy a vender?”, indicó.

“¿Cómo van a creer que estoy del lado de esa persona” —los ejidatarios lo acusan de tener ligas con el exprocurador de justicia Rafael Acosta Solís—, “si todavía no ha salido los asuntos, no quieren que salgan”.

Negó tener nexos o acuerdos con Rafael Acosta.

“No, para nada, yo a ese tipo de gente no lo trato”, señaló.

Respecto a la toma del edificio del tribunal, de la que informamos en nota aparte, el magistrado agrario dijo que dejará que se calme la situación para tratar de dialogar de nuevo. Precisó que “nosotros no somos un gobierno que ataque”, y se dijo dispuesto a confrontar las acusaciones y permitir el acceso de los medios de comunicación a las audiencias sobre los casos de los ejidos. Enseguida vino la reclamación de la prensa: “Nunca dejan entrar aunque sean públicas. Sus empleados dicen que usted ordena la prohibición a las audiencias.

El magistrado calló y ofreció que sí daría acceso a los medios en próximas audiencias.

“Claro que están molestos. He encontrado certificados falsos, he visto muchas cosas aquí que nunca había visto en ninguna parte de la república”, justificó. “En toda mi trayectoria he trabajado apegado a la ley. Por supuesto que tratan de involucrarte, de pararte, no dejar salir ni dictar la sentencia”.

“Yo respeto a toda la gente, respeto a todos. He tratado de hacer mi función lo más objetivo e imparcial e independiente, conforme a derecho y al expediente”, reiteró. “Dónde he visto necesidad de investigar, investigó porque aquí es un tribunal que busca la verdad real”.— Joaquín Chan Caamal

Caso Agrario

Caso Agrario

El magistrado agrario Antonio Luis Betancourt Sánchez también dijo lo siguiente:

