Crisis le pega más a la industria textil

La diversificación, punto a favor de negocios locales

Ante el panorama por la contingencia por el nuevo coronavirus habría una disminución en las exportaciones, según se ve en el panorama, aunque todo depende de los productos y métodos de venta, señaló Alberto Berrón Bolio, presidente de la Industria de Exportaciones (Index) en Yucatán.

“Ahora se está a la expectativa de ver qué sigue y, por tratarse de una situación global, esta es una pregunta para todos”, acotó.

“Ahorita estamos esperando a ver qué llega al correo y se prevén ajustes que irían a la baja... somos 38 socios de maquiladoras, no todas del sector textil, hay también de los sectores aeroespacial, dental, joyería, agroindustrial y electromecánica, cuya producción puede ir a la baja”, mencionó.

El industrial dijo que el sector textil es el más afectado, ya que en el plano nacional hace dos o tres semanas el 44% de las empresas de ese giro habían experimentado retrasos en materias primas de Asia. “Aquí en Yucatán se afectó al menos a el 25%”, dijo.

Sin embargo, continuó el entrevistado, algo que ayuda a la industria exportadora local es que se ha diversificado, ya no solo se dedica a lo textil. Por otro lado, industrias como la electromecánica no se verían tan afectadas porque pese a la contingencia no deja de usarse la energía en todo el mundo.

“Las caídas más pronunciadas definitivamente son en la industria textil tradicional, pero la online puede ser diferente, porque las fronteras se cierran para el tráfico indispensable de personas, no para los bienes y servicios, y eso nos puede ayudar”, precisó.

El dirigente industrial declaró que el flujo comercial sigue abierto con los Estados Unidos y Canadá, incluso aquí se siguen cultivando y cosechando alimentos para allá, para exportar a Estados Unidos de Norteamérica. “Las fronteras siguen abiertas y con el Tlcan hay la expectativa de una reacción de ese mercado del norte, esperemos a ver cómo se mueven los pedidos en los próximos días”.— David Domínguez massa

