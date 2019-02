Crisis y corrupción dañaron la agricultura en Yucatán

Afinan los planes federales para su rescate en el país

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió en Yucatán y en todo el país una agricultura en crisis y sumida por todos lados en una corrupción a flor de piel, que es una vergüenza, denunció ayer aquí el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula.

En entrevista con el Diario, el funcionario explicó que ante esta situación el Presidente de la República ha tomado la decisión de rescatar al campo mediante varias estrategias, entre ellas la de ofrecer créditos para infraestructura agrícola con tasas de interés del siete por ciento anual.

También dijo que en breve se nombrará al responsable de la delegación de esa secretaría, acéfala desde hace más de dos meses, y prometió que ese cargo no será ocupado “por una modista o un psicólogo”, sino por personal técnico calificado.

Villalobos Arámbula realizó ayer una rápida visita a Mérida, en la que sostuvo reuniones privadas con investigadores en el Parque Científico y recorrió algunas de las instalaciones de ese espacio. Posteriormente, en el mismo lugar, funcionarios del gobierno del Estado, encabezados por el gobernador Mauricio Vila Dosal, le expusieron varios proyectos.

El secretario regresó ayer en la tarde a Ciudad de México en un vuelo comercial, luego de asistir a una comida privada con el gobernador e integrantes de su comitiva.

Villalobos Arámbula desayunó con el coordinador estatal de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena.

Respecto a la grave situación del campo, el funcionario dijo que “efectivamente, en Yucatán y en todo el país, lo que recibimos fue una agricultura en crisis, donde al igual que en muchos otros rubros del desarrollo del país, hubo mucha discrecionalidad, mucha corrupción y esto no es una sorpresa, no es nada que la sociedad ignore”.

“La corrupción se dio en Yucatán y en todos los estados”, precisó.

“Los últimos gobiernos no consideraron a la agricultura un componente importante, sino más bien fue una de las áreas donde hubo mayor discrecionalidad y corrupción”.

Desvíos

En el Diario hemos publicado numerosas denuncias de desvío de recursos públicos federales asignados a programas de apoyo al campo que han perjudicado a mucha gente. ¿El nuevo gobierno investigará y castigará estos desvíos?, preguntamos.

“Eso ha ocurrido en todos lados y es una vergüenza”, dijo Villalobos Arámbula. “Obviamente hay que manejar esto, como ya está pasando con el tema del petróleo, de energía eléctrica, en todos, donde la corrupción está casi casi a flor de tierra”.

Sin embargo, añadió, nosotros no podemos dedicarnos ciento por ciento a eso (la investigación de los casos de corrupción). “Se van a seguir las instancias correspondientes, pues estos casos no expiran, sino que se siguen los procesos e iremos documentando los casos”.

En este sentido, señaló, estamos trabajando muy fuerte con nuestro delegado estatal (Díaz Mena), que es nuestro intermediario con el gobierno.

La crisis en el campo también ha sido documentada por Diario de Yucatán, se le indica al secretario. En recientes reportajes especialistas demostraron con cifras oficiales el grave desplome de la producción agropecuaria en los últimos 10 años. Específicamente en el caso de Yucatán, ¿tienen ustedes un plan de acción para rescatar a la agricultura?

“Sí, el Presidente López Obrador tomó la decisión fundamental de rescatar el campo de la pobreza en la que se encuentra, a través de varias acciones, como el incremento de la productividad”, apuntó.

Tenemos que ser más eficientes en la producción, dijo, y evitar el abandono de los cultivos y de la ganadería, con la consecuente importación de productos básicos del campo. “Ahora importamos el 80% del arroz y somos el primer importador maíz y de leche en polvo del mundo. Eso es una realidad y hay que revertirla en todos los estados”.

El funcionario añadió que también buscan hacer una agricultura más sustentable, “sobre todo por el tema del agua y el suelo, que nos preocupa mucho”, así como impulsar una agricultura más incluyente.

“Tenemos a miles de productores pequeños, indígenas, abandonados. El gobierno siempre distribuyó el dinero de los subsidios entre quienes tenían más capacidad de negociación, entre los parientes de los funcionarios, los que estaban más cerca del gobierno”.

El hato

“En el ámbito de la ganadería vamos a revertir la crisis con un crédito para la adquisición de vaquillas que ayuden a repoblar el hato. Estos créditos, a tres años, los recibirán todos los productores, particularmente los pequeños”.

“También impulsaremos un programa para beneficiar a los productores agrícolas que tengan hasta cinco hectáreas, a quienes les daremos $1,600 por hectárea para activar la producción. Esto beneficiará a 2.8 millones de pequeños agricultores en todo el país, pero el programa tendrá una gran repercusión en el sur-sureste”.

Otro programa, agregó Villalobos Arámbula, es el precio de garantía para cuatro granos básicos, entre ellos el maíz. “A los productores se les pagará $5,610 por tonelada, lo que estimulará mucho la producción de ese grano. Igualmente tenemos un Programa Nacional de Fertilizantes para asegurar el abasto barato de ese producto”.

En el caso de los créditos, el entrevistado afirmó que, además de los créditos a la palabra y de otras modalidades de apoyo económico, el gobierno ofrecerá financiamiento para infraestructura agropecuaria con tasas de siete puntos.

Estos créditos, señaló, provendrán de un “holding” integrado por FIRA, Focir, Firco, Financiera Rural y Agroasemex, que juntarán sus capitales para entregar el dinero directamente a los solicitantes, en este caso del sector agropecuario, y hay que decirlo, “porque antes esos organismos financiaban a todos menos a la agricultura”.—HERNÁN CASARES CÁMARA

Dependencia Secretario de Agricultura

El titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, informó que habrá financiamiento para infraestructura agropecuaria.

Cambio

Según el secretario, estos créditos se darán sin la participación de los intermediarios bancarios, como ocurría hasta hace poco.

Delegación

También se preguntó al funcionario a quién designará como delegado de la Sader en el estado, pues hay rumores de que el nombramiento podría recaer en un profesor normalista. “Casualmente en esta gira vengo a ver las condiciones en las que se encuentra nuestra delegación y eventualmente pondremos a gente técnica, en eso estamos, pero le aseguro que no serán modistas ni psicólogos, hay que ver bien para no cometer errores, ver las necesidades y poner gente con capacidad técnica que, efectivamente, venga a sumarse, no con fines políticos, ni mucho menos”.