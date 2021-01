Critica el líder de la Canaco el plan de las ciclovías: “No hay nada positivo”

Sobre la habilitación de ciclovías en la capital yucateca, Michel Salum Francis, líder de la Cámara de Comercio de Mérida, dijo que habrá que ver si la gente que se va a subir a su bicicleta para ir a trabajar, tendrá las condiciones donde trabaja para asearse antes de salir a atender a la gente o a hacer su trabajo.

“Porque si estás con un sol de 40 grados pedaleando, pues no vas a llegar muy oloroso a tu trabajo, y ahí hay otro tema que las autoridades no consideraron”, apuntó el empresario.

En opinión del líder de los comerciantes, Mérida no ha sido una ciudad ciclista como en Dinamarca y en Amsterdan o como se ve en otros lados del país, con un clima que se presta para eso, al final hay que ver cuánta población hay aquí y cuánta por ejemplo en Ciudad de México, donde si se usa la bicicleta y el clima se presta para eso.

“Aquí lo que hemos recibido de comentarios sobre este proyecto son solo quejas, no hay nada positivo, la gente que tiene negocios en Paseo de Montejo no está nada contenta, los hoteleros sobre todo, porque cómo bajas las maletas, cómo paras los camiones para que bajen al turismo, a los visitantes, no hay ni siquiera a veces una manera de poder estacionarse en las laterales que están ocupadas, es algo muy complicado”, comentó.

El empresario anticipó que hoy los vehículos no tienen problemas, porque donde no están las “tortugas”, que es en muchos sitios de este proyecto, los vehículos siguen funcionando y estacionándose, “ni caso le hacen a las rayas que marcan la ciclovía, pero cuando ya estén las ‘tortugas’ entonces empezara la queja y la molestia y habrá que ver qué se va a hacer ante ello”.— David Domínguez Massa