Critica Fernández Noroña el plan para la movilidad: ''Me dicen que costaron $2,700''

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña hizo alusión a la nota que publicó Diario de Yucatán en sus diversas plataformas en relación con su visita a la entidad.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) también reaccionó a los mensajes en Twitter que escribió Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, quien informó en esa red social que Fernández Noroña lo bloqueó.

“Fernández Noroña, en Mérida; Renán Barrera le desea una estancia breve. Buena nota del 'Diario de Yucatán'”, colocó en la madrugada de ayer en su cuenta de Twitter el diputado federal.

Como se informó, Fernández Noroña llegó el viernes a Mérida, como parte de una gira de fin de semana en Yucatán. El político aterrizó alrededor de las 5:30 de la tarde y poco después de las 6 de la tarde hizo una transmisión en vídeo.

Ahí informó que por la noche visitaría Kanasín, que hoy sábado tendría una rueda de prensa y mañana domingo por la tarde regresará a Ciudad de México.

Sobre el hecho, Barrera Concha deseó a Fernández Noroña que “su estancia sea temporal, pacífica y breve”.

El primer edil lo hizo a través de su cuenta de Twitter debido a que el legislador bloqueó su cuenta en esa red social y no puede escribirle. El diputado por el PT contestó: “No sé si es una bienvenida, porque dice temporal, pacífica y breve. Yo soy absolutamente no violento. Le agradezco al alcalde Renán Barrera y le ofrezco desbloquearlo ahorita que termine la videoconferencia. Alguna chingadera ha de haber hecho, pero en política las cosas no son personales“.

Y tiempo después Fernández Noroña cumplió su ofrecimiento e incluso escribió en la red social que seguía las cuentas del alcalde meridano, del jefe del Ejecutivo estatal y la del Gobierno de Yucatán.

Antes de dormir en un hotel de la capital yucateca, el legislador federal se dio tiempo para compartir la lectura que haría y la agenda del sábado.

Sin embargo, cuando parecía que la actitud provocadora del diputado quedaría durmiendo en el olvido, ayer después de deleitar su paladar con unos huevos motuleños volvió a la carga contra el presidente municipal de Mérida y el gobierno estatal.

Con ironía, Fernández Noroña criticó el plan de colocar maceteros en las calles del Centro Histórico para evitar la cercanía de los transeúntes por la pandemia del coronavirus.

“Me dicen que esos maceteros costaron 2,700 pesos. Se gastó $5,400,000 por 2000 maceteros. Los puso @RenanBarrera para que la gente pueda caminar más ampliamente, me imagino que caminarán sobre los maceteros”.— CCG

Fernández Noroña compartió en su apartado de Twitter que encabezó una reunión en Akil, y fotografías donde se aprecian a los asistentes al evento.

Aunque se ven que los participantes tienen cubrebocas, al parecer no hay sana distancia y son numerosos los invitados.

Como el tema escrito por Roberto Cantoral e interpretado por Emmanuel, al final el diputado federal por el PT dijo que se iría de Mérida después de "tantas campañas de odio en mi contra".