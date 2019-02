Critica regidor del PT las fiestas de Momo en Mérida 

“La austeridad debió prevalecer”

Ser consecuentes con la política de austeridad es lo que debió prevalecer en el Ayuntamiento cuando se estableció el presupuesto para el Carnaval de Mérida 2019, que este año es de más de 50 millones de pesos, el doble de lo invertido el año anterior, señaló el regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, quien consideró que una propuesta más lógica hubiera sido hacer los festejos con menos de lo ejercido en 2018.

A decir de Gutiérrez Beltrán, Mérida enfrenta enormes carencias en infraestructura y servicios que podrían subsanarse con recursos que se destinan al “pan y circo” y en términos poco claros de su manejo.

Las aseveraciones del regidor Gamaliel Gutiérrez fueron vertidas en la rueda de prensa que la representación local del Partido del Trabajo organizó ayer en sus oficinas en la capital yucateca, en la que también el presidente local de dicho partido, Francisco Rosas Villavicencia, anunció que desde ayer Santiago Alamilla Bazán se suma a sus filas y tendrá a su cargo la escuela de cuadros.

Santiago Alamilla, quien se postulara como precandidato independiente a la alcaldía de Mérida el año pasado, destacó la importancia de la formación de las personas que militan en este instituto político, para ser más afines y sensibles a las necesidades del pueblo.

Agregó que judicialmente no está inhabilitado y consideró que su participación al interior del PT traerá cosas buenas para todos.

En la rueda de prensa estuvo la coordinadora estatal Rosalba Miranda Ontiveros.— Emanuel Rincón Becerra

“No se está siendo consecuente con la política de austeridad que se espera de las autoridades de Mérida” dijo. “El carnaval de Mérida es una simulación, no es un evento popular, al contrario es un negocio, porque si bien es cierto ya no tiene costo los palcos y son gratis el transporte, el estacionamiento y los espectáculos, la gente que asiste en familia esta obligada a consumir lo cual muchos no pueden”.

Agregó que el carnaval no es un evento popular, pues sólo pueden asistir quienes tienen vehículo o pueden pagar por consumir; al preguntársele si existía algún estudio que refrendara su dicho, explicó que no, pero “es evidente que alguien que gana poco difícilmente podra asistir con su familia”. De igual manera se le preguntó ¿qué porcentaje del presupuesto anual del ayuntamiento de Mérida representaba los 50 millones que se planeaban invertir en el carnaval?, dijo desconocerlo; sin embargo, consideró que un presupuesto adecuado para el carnaval de este año hubiera sido menor al del año anterior.

“Hay necesidades más apremiantes para Mérida que el Carnaval, la ciudad no está para pan y circo”.

Por otro lado, Francisco Rosas deploró los despidos arbitrarios de quienes laboran en diversas dependencias del Estado, despidos donde no se les liquida conforme a Derecho, a pesar de que en algunos casos se trata de personas con más de 20 años de servicio.

“Al PT se han acercado alrededor de 40 personas que han sido despedidas para pedirnos apoyo por la forma en que están siendo despedidas”, dijo; “en el partido creemos que las liquidaciones deben darse conforme a Derecho y que los despidos deben darse por casos muy concretos, ya que de otra manera se está mandando a la calle gente con mucha experiencia, capacidad y conocimiento del trabajo que desempeñan, y están siendo reemplazados por gente que recibirá un salario mayor pero no tiene las capacidades ni los conocimientos”.

De igual forma se informó que el PT está muy al pendiente de los avances en las investigaciones en torno a los casos de empresas fantasmas que se beneficiaron con contratos tanto en la anterior administración estatal y municipal como en las actuales.

