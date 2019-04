“Crítica” situación apícola

Es temporada de cosecha y no hay miel —advierten

La empresaria y directora del centro didáctico Abeja Planet, Nelly Ortiz Vázquez, escribió un panorama crítico de la apicultura por su baja producción, escasa cosecha a causa de la sequía, dificultades en su comercialización y la invasión del mercado mundial con miel falsa.

La ingeniera Ortiz Vázquez lleva años en la producción de miel en Yucatán y ayer participó en el primer Congreso Estatal para el Rescate del Campo, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y antes de que participara en la mesa de apicultura concedió una entrevista al Diario.

¿Cuál es la situación actual de la apicultura en Yucatán?, preguntamos.

“Dentro de muchas cosas, es demasiado crítica”, respondió. “Estamos en temporada de cosecha y no hay miel. La temporada de cosecha empezaba desde diciembre, pero se ha corrido el ciclo y empieza en enero. Lo que observamos es que no está fluyendo el néctar, la vegetación está presente, pero no tenemos una humedad y temperatura adecuadas para que la flor pueda hacer fluir el néctar”.— Joaquín Chan Caamal