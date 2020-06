Crítica y defensas, dimes y diretes legislativos por la visita de AMLO

La visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Yucatán para dar el “banderazo” de arranque del proyecto del Tren Maya hoy martes fue tema de la última sesión ordinaria del segundo año legislativo del Congreso del Estado en la cual los diputados Alejandro Cuevas Mena, del PRD, y Fátima Perera Salazar, de Morena, le dan la bienvenida y avalan su gira por la Península cuando la pandemia del Covid-19 está en su máxima etapa de contagios en México.

Cuevas Mena tocó el tema del Tren Maya durante la sesión del domingo pasado al comentar la protesta ciudadana contra AMLO mediante una caravana de vehículos en la ciudad. Le respondió la diputada y coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, quien enfatizó que pedirá el padrón de trabajadores que contratarán las empresas para constatar si, como ofrece López Obrador, creará 100,000 empleos y contrata a los yucatecos y peninsulares.

“Viene el presidente a dar el ‘banderazo’ de la creación de miles de empleos, 80 mil este año en el Sureste y 150 mil el próximo año”, resaltó el diputado perredista en su intervención. “¿No para eso quería el préstamo el gobierno (de Mauricio Vila Dosal), para crear los empleos? El presidente quiere venir a constatar las cosas, qué bueno, qué bueno que no éste guardado, me siento orgulloso que mi presidente (AMLO) no este escondido, que esté con el pueblo, estamos de acuerdo en la creación de empleos y para eso viene”.

Enseguida la diputada Díaz Lizama respondió al perredista: “En septiembre es el último tercio de lo que nos toca como diputados y se ha cumplido con el trabajo legislativo. Aportemos lo mejor en ese período y aun con lo que escuché de Alejandro Cuevas (que criticó la falta de transparencia de los programas estatales en la contingencia sanitaria) queremos lo mejor para Yucatán”, manifestó la panista. “Así como criticamos a Mauricio (el gobernador), así debemos criticar al presidente por su irresponsabilidad de organizar una gira de riesgo innecesaria. Yo estaré atenta para que sepamos si crea esos empleos en beneficio de Yucatán. El gobierno del Estado tenía claro cómo iba a fomentar los empleos con el préstamo, el 60% tenía que ser mano de obra local en cada municipio y aun así diputados de Morena y algunos del PRI dijeron no. En este proyecto del Tren Maya no se dice ni se condiciona que Yucatán le aportará 50,000 empleos. No sabemos si esos empleos serán para la Península o no sabemos de dónde van a traer gente porque las compañías son foráneas. Voy a pedir el padrón de trabajadores contratados para que sepamos la realidad de la cantidad de empleos que creará ese proyecto”.

La diputada Fátima Perera Salazar, de Morena, criticó la protesta y las voces y carteles donde reclamaron la llegada del presidente de México a Yucatán. Dijo que es muy respetuosa de esas expresiones, pero ahora puede calificar como buenos o malos a los ciudadanos, y los buenos son los que sí están a favor de la nueva sociedad 4T que quiere construir el presidente López Obrador.

“Nosotros sí le damos la bienvenida al presidente”, cerró su intervención.

Gira Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador reanudó ayer sus giras presidenciales en Cancún, Quintana Roo.

Actividades

Entre sus actividades en el vecino estado estuvo su conferencia mañanera a las 7 de la mañana, a las 11 horas presidió la ceremonia del Día de la Marina y a las 15:30 horas dio el “banderazo” de arranque de construcción del tramo 4 del Tren Maya.

Llega hoy a Yucatán

Hoy martes el jefe de la Nación estará en Mérida. Tiene programada una reunión con el gabinete de seguridad, donde participará el gobernador Mauricio Vila Dosal, a las 7 de la mañana dará su conferencia mañanera y a las 13 horas presidirá el “banderazo” de inicio del tramo 3 en Maxcanú. Luego seguirá a Campeche y finalizará en Chiapas.